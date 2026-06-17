Dónde ver gratis los partidos del Mundial en Dallas: pantallas gigantes y ambiente latino

Dallas vive el Mundial 2026 como una fiesta abierta, incluso para quienes no tienen entrada para los partidos. La ciudad y varios espacios públicos del área metropolitana organizaron eventos gratuitos con pantallas gigantes, música, comida y actividades para familias.

El punto principal es el FIFA Fan Festival Dallas, instalado en Fair Park, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. El festival es gratuito y abierto al público durante la Copa Mundial 2026. Allí los fanáticos pueden ver partidos en vivo, participar de actividades y vivir el ambiente mundialista sin pagar boleto para el estadio.

FIFA Fan Festival Dallas: pura fiesta en Fair Park

El lugar más importante para ver partidos gratis es Fair Park, ubicado en 3809 Grand Ave, Dallas, TX 75210.

La organización local del Mundial en Dallas presenta el Fan Festival como una celebración de varios días con transmisiones, entretenimiento y conciertos. Fair Park también informó que el evento tendrá 34 días de actividades durante el torneo y será gratuito y abierto al público.

Para muchos hispanos en Dallas-Fort Worth, este será probablemente el punto de encuentro más fuerte: partidos de México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia y otras selecciones con ambiente de comunidad, camisetas, banderas y familias completas siguiendo los juegos.

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Klyde Warren Park: pantalla gigante en el centro de Dallas

Otra opción fuerte es Klyde Warren Park, en el corazón de Dallas. El parque anunció watch parties gratuitas del 11 de junio al 19 de julio, con partidos en pantalla gigante LED, comida, entretenimiento y ambiente familiar.

Es una alternativa más céntrica para quienes no quieren moverse hasta Fair Park o buscan un plan al aire libre en Downtown/Uptown.

Frisco también tendrá festival gratuito

Fuera de Dallas, Frisco también aparece como una opción muy atractiva. FC Dallas anunció una celebración gratuita de 34 días en Simpson Plaza, con transmisiones en vivo del Mundial y actividades para fanáticos.

Para quienes viven al norte del área metropolitana, puede ser más práctico que bajar hasta Dallas.

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Qué tener en cuenta antes de ir

Aunque los eventos son gratuitos, conviene revisar si requieren registro previo o boletos sin costo, especialmente en días de partidos muy convocantes.

También hay que tomar en serio el calor de Texas. En otras ciudades del estado ya se reportaron atenciones médicas por calor durante eventos mundialistas, por lo que es recomendable llevar agua, protector solar, gorra y buscar sombra cuando sea posible.

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