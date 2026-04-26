Por qué Texas es un buen lugar para ver un partido del Mundial 2026

Si alguien quiere vivir el Mundial 2026 con estadios gigantes, ambiente latino, vuelos relativamente accesibles y ciudades preparadas para eventos masivos, Texas aparece como una de las mejores apuestas en Estados Unidos. No siempre es el primer destino que se menciona frente a Nueva York, Los Ángeles o Miami, pero para muchos aficionados puede terminar siendo la opción más inteligente.

Texas tendrá protagonismo fuerte en la Copa del Mundo con sedes confirmadas y una ventaja difícil de igualar: combina infraestructura enorme, cultura futbolera creciente y costos que, en varios casos, resultan más razonables que otras ciudades sede.

Tendrá partidos en ciudades clave

Texas será uno de los estados centrales del torneo con partidos en Dallas / Arlington (AT&T Stadium) y en Houston (NRG Stadium). Ambos recintos ya recibieron Super Bowls, Copa Oro, amistosos internacionales y eventos multitudinarios. Eso importa: saben mover decenas de miles de personas.

El Mundial 2026 abrirá oportunidades de trabajo en logística, seguridad y atención al público en EE.UU. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Puedes ver: Trabajar en el Mundial 2026 en EE.UU. sin permiso puede salir caro: multas, deportación y veto migratorio

Más ambiente latino, más pasión real

Texas tiene una población hispana enorme y una conexión histórica con el fútbol mucho más fuerte que otras zonas de Estados Unidos. En ciudades como Houston, Dallas, San Antonio, Austin o el Valle del Río Grande, el deporte se vive en ligas amateur, bares deportivos y clubes juveniles.

El fútbol es parte del entretenimiento y el disfrute en familias binacionales, en comunidades mexicanas, centroamericanas y sudamericanas. Durante el Mundial, esa energía puede sentirse en toda la ciudad, no solo dentro del estadio.

Vuelos internos y conexiones convenientes

Texas tiene grandes hubs aéreos:

Dallas/Fort Worth

Houston Intercontinental

Houston Hobby

Austin

San Antonio

Eso facilita llegar desde México, América Latina y otras ciudades de EE.UU. También ayuda a combinar varios partidos en distintas sedes.

Puede ser más barato que otras sedes famosas

Nueva York, Miami o Los Ángeles suelen disparar precios en hotelería y transporte durante grandes eventos. Texas no siempre será barato, pero en promedio puede ofrecer más opciones de alojamiento y zonas alternativas para dormir sin romper presupuesto.

Para grupos o familias, esa diferencia pesa mucho.

Puedes ver: Ni EE.UU. ni Canadá: esta es la hinchada que dominará el Mundial 2026

Estadios gigantes y buena experiencia visual

El AT&T Stadium de Arlington es uno de los estadios más impactantes del mundo por tamaño, pantallas y comodidad. El NRG Stadium de Houston también tiene experiencia de primer nivel en eventos internacionales. Ver un Mundial en un estadio diseñado para megaeventos cambia bastante la experiencia.

Comer bien también cuenta

No todo es fútbol. Texas suma valor con gastronomía potente y diversa: barbecue texano, tacos reales, cocina mexicana y tex-mex, opciones internacionales y buenos precios fuera de zonas turísticas.

Un viaje mundialista también se recuerda por lo que se come.

Buen clima… con matices

En verano puede hacer calor fuerte, especialmente en Houston. Pero los estadios principales son modernos y preparados para grandes eventos. Aun así, conviene revisar clima, traslados y horarios.

En resumen, muchos aficionados se enfocarán en ciudades “icónicas”. Pero Texas ofrece algo más práctico: mejores conexiones, más cultura futbolera real, estadios enormes, opciones de precio variadas y ambiente latino natural.

Si buscas glamour puro, quizá mirarás Miami o Nueva York. Si buscas una experiencia intensa, funcional y muy mundialista, Texas puede ser una de las mejores decisiones del torneo.

A veces el mejor lugar no es el más obvio.

Seguir leyendo:

Álbum del Mundial 2026: cuándo saldrá a la venta en EE.UU., precios de sobres y más