El secreto físico de Cristiano Ronaldo a los 41: por qué no toma leche y qué alimentos que evita

A los 41 años, Cristiano Ronaldo sigue compitiendo en la élite del fútbol mundial, un nivel de exigencia que pocos sostienen a esa edad. Su potencia física, capacidad de recuperación y disciplina diaria volvieron a quedar en el centro de la conversación luego de que uno de sus ex chefs personales revelara detalles de la alimentación que acompañó parte de su carrera.

No se trata de una “dieta milagrosa”, sino de un patrón repetido durante años: comidas simples, alto consumo de proteína, pocos ultraprocesados y una lista concreta de productos que evita. Para muchos especialistas, esa constancia pesa más que cualquier moda nutricional.

Cristiano Ronaldo no toma leche ni come harinas. Crédito: Peter Morrison | AP

Quién es Giorgio Barone, el chef que reveló la dieta de Ronaldo

Quien habló fue Giorgio Barone, chef italiano especializado en nutrición deportiva y cocina funcional, conocido por trabajar con deportistas de alto rendimiento y figuras públicas. Según medios europeos, Barone colaboró con Ronaldo durante una etapa de su carrera y fue parte del equipo que acompañó su preparación física desde la cocina: menús medidos, ingredientes seleccionados y foco total en rendimiento.

Barone ganó notoriedad por combinar gastronomía mediterránea con criterios de nutrición deportiva. En entrevistas recientes explicó que su trabajo con atletas no pasa solo por “cocinar rico”, sino por diseñar platos que ayuden a recuperar músculo, controlar inflamación y sostener energía.

En el caso de Ronaldo, dijo que la consigna era clara: alimentos frescos, simples y funcionales. Nada librado al azar.

Lo que no toma Cristiano Ronaldo

Entre los puntos más comentados aparece el rechazo a bebidas azucaradas y refrescos. Ronaldo ya había dado una señal pública años atrás cuando, en una conferencia de prensa de la UEFA Euro 2020, apartó botellas de gaseosa y pidió agua. Ese gesto se volvió viral y reforzó su mensaje sobre hábitos saludables.

Según declaraciones recientes recogidas por medios internacionales, en su rutina también limita otras bebidas con alto contenido de azúcar añadido. La prioridad suele ser agua, hidratación controlada y consumo alineado con el entrenamiento.

No hace falta vivir como un atleta profesional para rescatar ideas útiles: tomar más agua, reducir azúcar, priorizar comida real y mantener hábitos estables es lo más efectivo. Crédito: Georgina Elustondo | Impremedia

Los alimentos que evita

El ex chef explicó que la base del plan alimentario excluía o reducía de forma marcada ciertos productos:

Azúcar añadido : Postres industriales, golosinas y productos muy procesados no formaban parte habitual del menú.

: Postres industriales, golosinas y productos muy procesados no formaban parte habitual del menú. Harinas refinadas : Pan blanco, bollería y otros carbohidratos de baja calidad eran limitados.

: Pan blanco, bollería y otros carbohidratos de baja calidad eran limitados. Comida rápida: Hamburguesas, frituras frecuentes y opciones ultraprocesadas quedaban fuera de la rutina diaria.

Hamburguesas, frituras frecuentes y opciones ultraprocesadas quedaban fuera de la rutina diaria. Alcohol en exceso : Distintos reportes sobre su estilo de vida coinciden en una conducta muy estricta con este punto.

: Distintos reportes sobre su estilo de vida coinciden en una conducta muy estricta con este punto. Bebidas gaseosas: Es uno de los símbolos más conocidos de sus hábitos.

Qué sí come para sostener su rendimiento

Más que enfocarse en prohibiciones, la clave parece estar en lo que sí prioriza:

Pescado y pollo como fuentes frecuentes de proteína.

Huevos y desayunos simples.

Verduras variadas.

Frutas.

Grasas saludables como aguacate y aceite de oliva.

Porciones medidas distribuidas durante el día.

Medios deportivos han señalado durante años que Ronaldo suele dividir su alimentación en varias comidas pequeñas, buscando energía constante y mejor recuperación muscular.

El verdadero secreto físico no está en un solo alimento

La imagen de Ronaldo suele asociarse con abdominales marcados o entrenamientos extremos, pero su longevidad deportiva probablemente responda a una combinación más amplia: alimentación constante y saludable, sueño y descanso y entrenamiento diario.

La vigencia de esta estrella del fútbol no parece depender de un “superalimento”, sino de una suma de factores. Su bajo porcentaje de grasa corporal y la “juventud” biológica de su cuerpo está asociada a una disciplina sostenida durante décadas. En otras palabras: no hay un truco aislado. Hay hábitos repetidos durante años.

Copiar la dieta de un atleta de élite no siempre es buena idea. Ronaldo cuenta con médicos, nutricionistas y una demanda física excepcional. Para la mayoría de las personas, lo más útil no es imitar cada detalle, sino rescatar principios simples: menos ultraprocesados, más comida real, hidratación y regularidad.

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