Cristiano Ronaldo no es el único futbolista de 40 años que se mantiene activo

Cristiano Ronaldo cumplió 41 años el pasado 5 de febrero. El delantero del Al Nassr sorprende al mundo por su condición física. CR7 sigue siendo un futbolista determinante y un atacante difícil de detener. Pero Ronaldo no es el único futbolista veterano que se mantiene jugando a un alto nivel competitivo.

Es probable que Cristiano Ronaldo no tenga la misma velocidad punta que en sus años de juventud. El propio CR7 desde hace mucho tiempo dejó la banda para arrancar cada vez más cerca del arco rival. El delantero portugués ha añadido otras virtudes a su juego.

Cristiano Ronaldo ha jugado 22 partidos en la temporada. El atacante portugués acumula 1,917 minutos dentro del campo con el Al Nassr. CR7 ha marcado 18 goles y ha concedido 3 asistencias en lo que va de temporada. Ronaldo sigue siendo determinante a pesar de su edad.

Futbolistas de 40 años

Al dejar a un lado a guardametas y jugadores que no hacen vida en la primera división, existen varios futbolistas con 40 años que se mantienen activos en torneos de prestigio a nivel mundial. El más destacado de todos es Luka Modric.

El exjugador del Real Madrid tiene 40 años y actualmente milita en el AC Milan. El mediocampista croata ha jugado 25 partidos con el conjunto italiano en los que ha podido aportar 1 gol y conceder 3 asistencias (1,874 minutos dentro del campo).

Otro de los jugadores que militan en torneos ‘top’ son Raúl Albiol (40 años; 7 partidos jugados con Pisa), James Milner (40 años; 16 partidos jugados con el Brighton), Santi Cazorla (41 años; 13 partidos jugados con el Real Oviedo), Dante (42 años; 8 partidos jugados con el Nice), y Thiago Silva (41 años; 4 partidos jugados con el Porto).

En la Liga MX juega André-Pierre Gignac con 40 años. El delantero francés de los Tigres de la UANL jugó 15 partidos en el Apertura 2025 y hasta ahora lleva 1 partido por el Clausura 2026 y otro duelo por la Liga de Campeones de la Concacaf.

