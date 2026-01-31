Cristiano Ronaldo no pudo superar a Julián Quiñones en la tabla de goleadores

Cristiano Ronaldo está teniendo una muy buena lucha en la tabla de goleadores de la Saudí Pro League. CR7 marcó un gol en la última jornada del torneo, pero esto no fue suficiente para superar a Julián Quiñones. El mexicano está cerca del liderato.

En el duelo contra el Al Kholood Club, Cristiano Ronaldo abrió el marcador en el minuto 47 de partido. El Al Nassr se llevó un cómodo triunfo por 0-3. CR7 solo pudo hacer una anotación en un partido en el que su club realizó hasta 11 remates al arco rival.

Con este gol Cristiano Ronaldo llega a 17 anotaciones en la Saudí Pro League. El exdelantero del Real Madrid se ubica en la tercera posición de la tabla de goleadores. Julián Quiñones también tiene 17 goles.

Sin embargo, CR7 está por detrás de Quiñones en la tabla por una simple razón: la cantidad de partidos jugados. Cristiano Ronaldo tiene 17 goles en 18 partidos; Quiñones tiene 17 anotaciones en 15 partidos (un gol cada 76 minutos).

Julián Quiñones tiene tres partidos menos que Cristiano Ronaldo porque se ausentó de la plantilla del Al Qadsiah en las fechas 7,8 y 9 por una lesión del músculo flexor de la pierna derecha. Lo curioso del caso es que después de esa lesión el ritmo de Quiñones ha sido demoledor.

Al sacar de la lista el partido contra Damac FC (la jornada posterior a su recuperación), Julián Quiñones ha marcado goles en todos los partidos del Al Qadsiah. El delantero mexicano acumula ocho partidos consecutivos anotando goles (la racha sigue vigente).

Curiosamente, el Al Qadsiah está invicto en el torneo con Julián Quiñones en cancha. Las únicas dos derrotas del club han sido en el periodo en el que el mexicano se ausentó por lesión. Cada vez que el azteca marca un gol, el Al Qadsiah tiene un récord de 11 victorias y 2 empates.

Quién es el máximo goleador en Arabia Saudita

Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo están a la caza del sorpresivo líder goleador del torneo. El inglés Ivan Toney, delantero centro del Al Ahli, ha marcado 18 goles y se ubica en lo más alto del torneo. Sin embargo, Toney tiene esta cifra con 17 partidos disputados (2 partidos más que Quiñones). Al igual que el mexicano, Toney tiene 8 partidos consecutivos anotando para la causa de su club.

Sigue leyendo:

– Javier Aguirre tendría un trompo en la uña con Julián Quiñones para el Mundial

– Le ofrecen a Lionel Messi un contrato de por vida en Arabia Saudita

– Los deportistas más importantes del mundo mostraron cómo pasaron Nochebuena

– Los deportistas mejores pagados en todo 2025