Los deportistas mejores pagados en todo 2025

La revista Forbes entregó su lista con los deportistas mejores pagados de todo 2025. En esta lista figuran grandes deportistas de fútbol, la NBA e incluso del boxeo. Cristiano Ronaldo sigue en lo más alto. El futbolista del Al Nassr infló sus finanzas en 2025.

CR7 es el líder de la lista. El futbolista del Al Nassr debe sus ingresos a su salario con el conjunto árabe y a sus acuerdos de patrocinio. El delantero portugués ingresó cerca de $275 millones de dólares. Además de sus ingresos económicos, CR7 llegó a los 40 años y en 2025 superó los 900 goles anotados. Es esfuerzo salarial del Al Nassr son reflejados en los números con el club (25 goles en una temporada).

El siguiente en la lista está en la NBA. Stephen Curry tuvo un muy buen año en el que fue seleccionado para su 11.º All-Star Game de la NBA. Curry percibió cerca de $156 millones de dólares entre los ingresos por los Golden State Warriors y su marca personal.

El tercero que completa el podio es el boxeador Tyson Fury. El peleador británico, que colgó sus guantes a principios de 2025, aún recibió grandes ganancias debido a los pagos residuales de las “Pay-Per-View” de su última pelea contra Oleksandr Usyk. El “Gypsy King” acumuló $146 millones de dólares.

La NFL no se quedó atrás, Dak Prescott de los Dallas Cowboys terminó el 2025 con el primer puesto en yardas totales del torneo. En 2025 percibió cerca de $137 millones de dólares. Este es un valor alto gracias a que su contrato incluía un bono por firma récord de $80 millones de dólares.

En este ranking hay que ir hasta el puesto 7 para encontrar a un pelotero de la Major League Baseball. Juan Soto, que en su primera temporada con los New York Mets conectó 43 jonrones e impulsó 105 carreras, se llevó a su bolsillo $114 millones de dólares en 2025 gracias a su bono por firma en la MLB.

Los deportistas mejores pagados de 2025

Cristiano Ronaldo: $275 millones de dólares.

Stephen Curry: $156 millones de dólares.

Tyson Fury: $146 millones de dólares.

Dak Prescott: 1$37 millones de dólares.

Lionel Messi: $135 millones de dólares.

LeBron James: $133.8 millones de dólares.

Juan Soto: $114 millones de dólares.

Karim Benzema: $104 millones de dólares.

Shohei Ohtani: $102.5 millones de dólares.

Kevin Durant: $101.4 millones de dólares.

