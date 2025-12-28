“Estoy seguro de que llegaré”: Cristiano Ronaldo sobre los 1,000 goles

Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr de Arabia Saudí, dijo este domingo 28 de diciembre, durante los premios Globe Soccer 2025, que quiere alcanzar los 1,000 goles en su carrera y que está seguro de conseguirlo si le respetan las lesiones.

El delantero portugués acumula actualmente 956 goles como profesional, tras una trayectoria que incluye pasos por Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y, en la actualidad, el Al Nassr, consolidándose como uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol.

Hard work is the way to success! pic.twitter.com/lJZRRud3pz — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 27, 2025

Un nuevo reconocimiento para Cristiano en Oriente Medio

Cristiano Ronaldo recibió el premio al mejor jugador de Oriente Medio, superando a figuras como Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli), un galardón que reafirma su impacto en la liga saudí y en el fútbol internacional.

Tras recibir el reconocimiento, el atacante aseguró que mantiene intactas sus ganas de competir al más alto nivel y de seguir ampliando su legado.

A special moment to end the year on. I carry on with the same passion, commitment and hunger as always to reach my goals.



Thank you to everyone who has supported me this year! pic.twitter.com/7PSzr1FwNP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 28, 2025

La pasión intacta de CR7 pese al paso del tiempo

“Es un gran placer ver a tantas personalidades del deporte en esta gala. Esta gala es una de mis favoritas, porque veo a gente tan maravillosa como a mi esposa”, expresó ‘CR7’.

El delantero luso dejó claro que, más allá de los años, su ambición deportiva sigue siendo un motor clave en su carrera.

A BRACE FOR CRISTIANO RONALDO 🇵🇹‼️



He inches closer to 1,000 career goals, scoring No. 955 and No. 956 today for Al-Nassr 👀 pic.twitter.com/YoByZM5puo — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 27, 2025

Cristiano Ronaldo no se pone límites y apunta a la historia

“Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa donde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos saben. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones. Disfrutad de la noche y feliz año nuevo”, señaló el portugués.

Con este mensaje, Cristiano Ronaldo reafirma su objetivo de convertirse en el primer futbolista en alcanzar los 1,000 goles, un reto que mantiene expectante al mundo del fútbol y que sigue alimentando su leyenda global.

Sigue leyendo:

– Un doblete deja a Cristiano Ronaldo a 44 goles de los 1,000

– Cristiano Ronaldo no fue mejor que Zlatan Ibrahimovic, según Guillermo Barros Schelotto

– Cristiano Ronaldo evita sanción adicional y podrá jugar el Mundial 2026 desde el debut