Un doblete deja a Cristiano Ronaldo a 44 goles de los 1,000

La vigencia de Cristiano Ronaldo parece no tener fecha de caducidad. Este viernes, el astro portugués volvió a ser el protagonista indiscutible en la victoria del Al Nassr por la Liga de Arabia Saudí, anotando un doblete que no solo le otorgó los tres puntos a su equipo frente al Al Okhdood, sino que lo colocó en una posición privilegiada en su búsqueda por alcanzar una cifra que hasta hace poco parecía una utopía: los 1,000 goles oficiales.

A punto de cumplir 41 años, el delantero luso lideró la décima victoria consecutiva de su escuadra, manteniendo un paso perfecto en el campeonato local. Ronaldo no dejó de acechar el área rival durante todo el encuentro, logrando perforar las redes a la media hora de juego y nuevamente en el tiempo añadido de la primera mitad. Incluso, estuvo cerca de sellar un hat-trick en el segundo tiempo, pero su anotación fue invalidada por el cuerpo arbitral.

El primer tanto de la tarde llegó al minuto 31. Tras un centro preciso de Abdulelah Al Amri, el exjugador del Real Madrid aprovechó su ubicación en boca de gol para anotar a puerta vacía. La segunda diana fue una muestra de su técnica incombustible; justo antes del intermedio, recibió un pase desde la banda derecha enviado por el croata Marcelo Brozovic y, con un elegante remate de tacón, superó al guardameta brasileño Samuel Portugal.

El festín del Al Nassr fue redondeado en el tiempo de compensación por su compatriota Joao Felix, quien puso cifras definitivas al marcador. Con este resultado, el equipo de Riad se mantiene firme en la cima, superando por cuatro puntos al Al Hilal y por cinco al Al Taawon, consolidando un dominio absoluto en la presente campaña.

La eterna carrera por el trono de la historia

Tras el silbatazo final, Cristiano Ronaldo se retiró del césped del Al Awwal Park bajo una estruendosa ovación de la fanaticada local. Fiel a su estilo, el atacante compartió su sentir a través de sus redes sociales con un mensaje directo: “¡El trabajo duro es el camino al éxito!”. Esta mentalidad lo ha llevado a registrar 956 goles en 1,300 partidos oficiales, repartidos entre su selección nacional y los diversos clubes donde ha dejado huella.

El desglose de su producción goleadora es un testamento a su longevidad:

Real Madrid: 450 goles

Manchester United: 145 goles

Selección de Portugal: 143 goles

Al Nassr: 112 goles

Juventus: 101 goles

Sporting de Lisboa: 5 goles

Actualmente, Ronaldo mantiene una disputa estadística vibrante con Lionel Messi por el título de máximo goleador de todos los tiempos. Mientras el portugués lidera en cantidad total, el argentino acumula 896 goles en 1,137 partidos, presumiendo un promedio de gol superior (0.79 frente al 0.73 de CR7). Sin embargo, con 40 goles ya facturados en lo que va de 2025, Cristiano ha demostrado que su hambre competitiva no disminuye con el paso de los años.

El próximo 5 de febrero, el “Comandante” celebrará sus 41 años con la mira puesta en esos 44 goles restantes para entrar al club de los cuatro dígitos, un hito que consolidaría su nombre, aún más, en el olimpo del deporte mundial.



