Aguirre, Scaloni y Néstor Lorenzo, únicos latinoamericanos en top 10 ranking de entrenadores de la IFFHS

El fútbol latinoamericano volvió a decir presente en el ranking anual de entrenadores de selecciones nacionales que elabora la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). En la edición correspondiente a 2025, tres técnicos de la región lograron ubicarse entre los diez mejores del mundo: Javier Aguirre, al frente de la Selección Mexicana; Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina; y Néstor Lorenzo, actual entrenador de Colombia.

La inclusión de Aguirre en el top 10 se explica, en buena medida, por la conquista de la Copa Oro 2025, un título que reforzó el proceso del combinado mexicano en un año clave. El entrenador, con una extensa trayectoria internacional, volvió a colocarse en la élite del fútbol de selecciones y ahora tiene como gran objetivo el Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Para el técnico mexicano, esta distinción llega en un contexto de alta exigencia, con la responsabilidad de competir como anfitrión en la próxima Copa del Mundo.

¡ES UN ESTRATEGA HISTÓRICO! 🌍🔥



La IFFHS incluyó a Javier Aguirre entre los 10 mejores entrenadores de selecciones en 2025, reconocimiento que llega por su impacto, resultados y la manera en que ha impulsado a la Selección Mexicana en el año.



¿Será que el próximo año pueda… pic.twitter.com/G2EZn0Qr4s — Claro Sports (@ClaroSports) December 27, 2025

Scaloni se mantiene en la élite y Lorenzo consolida su ciclo

Lionel Scaloni, por su parte, fue elegido como el tercer mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo en 2025. El técnico argentino ratificó su vigencia internacional tras haber ganado este mismo galardón en 2022 y 2023, y volvió a subirse al podio de la IFFHS. En esta ocasión, quedó solo por detrás de Luis de la Fuente y Roberto Martínez, en un ranking que volvió a destacar la regularidad del proceso argentino en los últimos años.

El primer lugar fue nuevamente para Luis de la Fuente, quien fue distinguido por segundo año consecutivo como el mejor seleccionador del mundo. El entrenador español encabezó la clasificación con 136 puntos, superando a Roberto Martínez, actual técnico de Portugal, que sumó 83. Scaloni completó el podio con 59 unidades, reafirmando su lugar entre los entrenadores más influyentes del fútbol internacional.

España cerró un 2025 especialmente sólido. La selección terminó como número uno del ranking FIFA, aseguró su clasificación al Mundial 2026 y alcanzó una marca histórica de 31 partidos oficiales sin derrotas, la mejor racha de imbatibilidad registrada por un combinado nacional. Ese rendimiento colectivo fue determinante para que De la Fuente volviera a liderar el ranking de la IFFHS.

El tercer representante latinoamericano en el top 10 fue Néstor Lorenzo. El entrenador argentino, actual seleccionador de Colombia, se ubicó en el noveno puesto con 10 puntos, una posición que refleja el reconocimiento internacional a su trabajo y confirma la fuerte presencia de técnicos argentinos entre los mejores del mundo. Su inclusión refuerza la tendencia de entrenadores sudamericanos con protagonismo creciente en el ámbito de selecciones.

El listado completo de la IFFHS lo integran Luis de la Fuente (España), Roberto Martínez (Portugal), Lionel Scaloni (Argentina), Ståle Solbakken (Noruega), Thomas Tuchel (Inglaterra), Didier Deschamps (Francia), Walid Regragui (Marruecos), Timur Kapadze (Uzbekistán), Néstor Lorenzo (Colombia) y Javier Aguirre (México), en un ranking que volvió a reflejar el peso global del fútbol de selecciones.



