Compartir vestuario con Lionel Messi es difícil, según Baltasar Rodríguez

Lionel Messi es la principal figura del Inter Miami. El futbolista argentino es el líder del conjunto de David Beckham. Javier Mascherano y los directivos del club le han llenado de argentinos el equipo. Uno de ellos fue Baltasar Rodríguez. El jugador formado en Racing reveló detalles de su convivencia con Messi.

Baltasar Rodríguez ya debe volver al fútbol argentino. El mediocampista sudamericano deberá regresar a Racing Club al finalizar el año. Rodríguez estuvo en el Inter Miami desde octubre de 2025 y tuvo la posibilidad de conocer y convivir junto a Messi. Esta era una tarea de mucha presión para el joven de 22 años.

“Al principio fue difícil porque uno no se quiere equivocar estando ahí al lado, quiere hacer todo bien. Siempre trataba de dársela redonda como te la da él. Si se la daba mal me quería morir. Cumplí un sueño que nunca imaginé”, dijo Rodríguez en una entrevista para Olé.

Baltasar Rodríguez pensó que iba a haber una barrera de Messi sobre él. El futbolista de Racing creyó que no iba a haber mucho acercamiento por parte de Lionel. Pero Rodríguez se asombró por la sencillez del capitán de la Albiceleste.

“Me sorprendió muchísimo. Es un tipo muy sencillo y humilde. Una persona increíble. Cuando tomaba mates con él no lo podía creer“, agregó.

El lado bromista de Messi

Baltasar Rodríguez le pedía consejos al exjugador del FC Barcelona. El jugador nacido en Monte Hermoso recordó que en ocasiones Lionel Messi sacaba su lado divertido, apoyado por otros compañeros como Luis Suárez y Rodrigo de Paul

“Sí, le preguntaba mucho sobre mi posición y dónde sacar diferencia. ‘Vos te parás acá y vas a sacar la diferencia’, me decía. Y después, para la risa, es terrible el enano ese, es muy jodón. Y con la llegada de Rodrigo (De Paul) se potenciaron. Los dos juntos son terribles”, dijo Rodríguez.

Baltasar jugó 22 partidos para el Inter Miami. Apadrinado por Javier Mascherano, Rodríguez le quitó la titularidad a Telasco Segovia. En 1,081 minutos dentro del campo, Baltasar marcó 3 goles y concedió 3 asistencias.

Sigue leyendo:

– ¿Cuáles fueron las elecciones de Messi en los premios The Best?

– Desde el Inter Miami buscan una pieza de la Liga MX

– El Inter Miami planea un nuevo “bombazo” para la MLS

– Los deportistas más importantes del mundo mostraron cómo pasaron Nochebuena