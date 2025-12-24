Desde el Inter Miami buscan una pieza de la Liga MX

En 2025 el Inter Miami consiguió su primer título de la Major League Soccer. Pero David Beckham no se conformaría con eso y seguiría invirtiendo en el club. El conjunto de Lionel Messi estaría tras la pista de Nico Fonseca, futbolista del Club León.

El Club León ha tenido muchos problemas dentro del fútbol mexicano. Los esmeraldas están en medio de una reestructuración y esto también implica la salida de extranjeros. Según informaciones de Francisco Vela, Nicolás Fonseca sería una de las bajas.

“Dos bajas para el equipo de León. luego de haber completado las plazas de no formados en México, teniendo ya nueve con Cambindo y Vallejo, León va por dos plazas más de extranjeros una de ellas sería el caso de Fonseca, quien tendría los minutos contados con el conjunto de los esmeraldas del León“, dijo el periodista.

Nicolás Fonseca ya había sido vinculado a otros equipos fuera de la Liga MX. El mediocampista uruguayo estuvo en el radar del Real Oviedo, club de la primera división del fútbol español que pertenece al Grupo Pachuca. Pero este no sería el único equipo en el radar. El Inter Miami también entraría en juego.

“Su destino puede ser Europa o pudiera ser la MLS. El campeón de la MLS está interesado en los servicios del uruguayo. Quieren reforzar el mediocampo debido a una salida que tuvo, entre ellas la de Sergio Busquets. El Oviedo es otra de las opciones para Nico Fonseca que el semestre pasado estuvo apunto de llegar al Valencia“, agrega el reporte.

Nicolás Fonseca en la Liga MX

En enero de este año, Nicolás Fonseca firmó con el Club León proveniente de River Plate. Desde entonces el uruguayo ha jugado 35 partidos con el conjunto esmeralda (2,600 minutos dentro del campo).

Nicolás Fonseca tiene un vínculo vigente con el Club León hasta diciembre de 2028. El mediocampista uruguayo está valorado en poco más de $4 millones de dólares. Esta cifra no representa un problema para el Inter Miami, pero tampoco para un Real Oviedo que mantiene vínculos con el León.

