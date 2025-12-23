El “Turco” Mohamed vivió con el Toluca el mejor año de su carrera

Antonio Mohamed es uno de los líderes del proceso de los Diablos Rojos del Toluca. Los “Escarlatas” conquistaron un bicampeonato dentro de la Liga MX. El “Turco” considera que el 2025 es el mejor año de toda su carrera.

En primer lugar, Antonio Mohamed y sus dirigidos lograron cortar con una racha ganadora de las Águilas del Américas. A principio de año, los azulcremas eran los tricampeones de la Liga MX, pero el Toluca logró acabar con su dominio.

El “Turco” fue uno de los grandes precursores de este éxito. En una entrevista con TyC Sports, Antonio Mohamed calificó el 2025 como el mejor año de toda su carrera en los banquillos.

“Tuvimos un año de ensueño, cuatro torneos, ganamos los cuatro, después campeón de campeones, la MLS Cup y el doble torneo, siendo líderes generales todo el torneo, la verdad fue un año espectacular, creo que el mejor año de mi carrera a nivel personal, muy contento, estoy muy contento“, dijo Mohamed.

🎙️ Antonio Mohamed charló mano a mano con TyC Sports luego de una temporada con cuatro consagraciones en México y afirmó con contundencia: "ES EL MEJOR AÑO COMO TÉCNICO DE MI CARRERA" pic.twitter.com/47rOnRmU8y — TyC Sports (@TyCSports) December 22, 2025

El año del “Turco”

En el Clausura 2025, Antonio Mohamed dejó grandes registros. El Toluca conquistó el torneo después de vencer en la final a las Águilas del América e hicieron lo propio contra Los Angeles Galaxy en la final de la Campeones Cup. En esta mitad del año el “Turco” obtuvo un balance de 18 victorias, 6 empates y solo 4 derrotas.

En la segunda mitad de la temporada el rendimiento fue muy similar. Los “Escarlatas” vencieron a los Tigres de la UANL en la final del Apertura 2025 y se quedaron con el bicampeonato de la Liga MX. Antonio Mohamed volvió a tener muy buenos números con 14 triunfos, 5 empates y solo 4 derrotas. El Toluca solo perdió 8 partidos en todo el año calendario.

Sigue leyendo:

– ¿Antonio Mohamed seguirá con los Diablos Rojos del Toluca?

– Anthony Martial y su oscuro comienzo en el fútbol mexicano

– Rodolfo Rotondi cada vez se acerca más a los Tigres de la UANL

– Desde Brasil vuelven a la carga por Marcel Ruiz