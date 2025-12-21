Rodolfo Rotondi cada vez se acerca a los Tigres de la UANL

Los Tigres de la UANL, estarían a un paso de fichar al argentino Carlos Rodolfo Rotondi, polifuncional jugador del Cruz Azul, en una negociación que rondaría los ocho millones de dólares, según versiones extraoficiales que aseguran que el sudamericano ha llegado a un acuerdo con la directiva cementera.

El interés no es nuevo, pues desde hace seis meses se manejó que Rotondi había empeñado su palabra con su compatriota Guido Pizarro, técnico de Tigres para convertirse en jugador felino y así potenciar el sector izquierdo de los felinos, pero la realidad es que no se ha concretado nada hasta la fecha.

Rotondi saldría de Cruz Azul para darle mayor oportunidad a Omar Campos en el cuadro celeste, por lo cual están a un paso en La Noria, de permitir el fichaje del lateral volante que ha tenido claros y oscuros desde su llegada al cuadro celeste en 2022.

La versatilidad de Carlos Rotondi lo convierte en un jugador muy cotizado en el mercado invernal de pases. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

No es la primera ocasión que Rotondi está en el mercado de pases de la Liga MX para cambiar de aires, después de que arribó al equipo bajo el mando del uruguayo Diego Aguirre, que no duró demasiado en el timón del cuadro cementero.

En ese entonces, el zaguero tardó casi diez meses en tomar ritmo en la Liga MX, cuando coincidió su mejoría futbolística con un aumento salarial y que puso al jugador en otro nivel dentro de la alineación del cuadro cementero.

Pero después de tres años de defender la camiseta de Cruz Azul, es el segundo periodo de fichajes en que su nombre aparece en la órbita de los Tigres de la UANL, escuadra capaz de apostar por los servicios del sudamericano y que al parecer no dudará en abrir la cartera para hacerse de los servicios del citado jugador.

Rotondi ha jugado 144 partidos con el Cruz Azul y anotado 25 goles, que lo convirtieron en los tres últimos campeonatos en un jugador importante para la Máquina Celeste, pues además apostó con 23 asistencias para constituirse en un jugador muy rentable por el costado izquierdo.

Esta particularidad de jugar por ese costado lo tienen considerado como un jugador de alta estima en el mercado de pases y Tigres no quiere desaprovechar esa oportunidad, aunque también existen ofertas del León como del propio Monterrey.

Hace unos meses se le ligó al América, pero por eso costado está bien cubierto con el colombiano Cristian Borja, por lo que las Águilas no han vuelto a mostrar interés en el mercado de pases, donde el jugador argentino está altamente cotizado.

Dentro del diseño del plantel de Cruz Azul, existe la necesidad de abrir una plaza de jugador no nacido en México, por lo cual los nombres de Lorenzo Faravelli, Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi, han surgido como opciones para cambiar de aires y así poder registrar al delantero colombiano Miguel Borja.

Los aficionados de Cruz Azul siguen sin perdonar a Rotondi por el penal contra el América hace tres torneos y donde tuvo buenos duelos contra Alex Zendejas. Crédito: Sebastián Laureano Miranda | Imago7

Será en las próximas horas cuando se conozca el destino de Rotondi, sobre todo porque en Cruz Azul es un jugador muy valorado, pero la oferta que ha hecho Tigres no es para despreciarla, sobre todo después de como le sacaron provecho a la negociación de Ángel Sepúlveda al pasar a las Chivas.

