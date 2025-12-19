Ángel Sepúlveda se despidió de Cruz Azul con emotivo mensaje

Ángel Sepúlveda no se quiso ir en blanco de Cruz Azul y a través de sus redes sociales realizó una emotiva despedida en donde tuvo muestras de agradecimiento a la directiva de la Máquina Celeste, pero sobre todo para el presidente del equipo, el ingeniero Víctor Velázquez.

El delantero nacido en el estado de Michoacán agradeció de sobremanera el apoyo que le brindó Cruz Azul al traerlo a sus filas cuando pasaba mucha incertidumbre en su carrera en el Querétaro y desde su llegada al equipo de la Noria empezar a sentirse como pez en el agua hasta terminar convirtiéndose en una pieza clave.

De acuerdo a cifras extraoficiales, se asegura que Sepúlveda llegó a Chivas en una cantidad que va de los 3.5 a 1.3 millones de dólares, pero de acuerdo a las versiones de gente allegada a su representante, el cuadro jalisciense tuvo que desembolsar buena cantidad de billetes verdes para convencer al jugador que fuera al Rebaño Sagrado.

Así que después de terminar su participación en la Copa Intercontinental, donde Cruz Azul cayó en Qatar con el Flamengo de Brasil 2-1, en el Derbi de las Américas y que el cuadro cementero regresó a México, Sepúlveda ni tardo, ni perezoso viajó a Guadalajara para realizarse los exámenes médicos y físicos para que fuera presentado oficialmente este jueves por el cuadro tapatío.

El mensaje de Sepúlveda de esta forma fue muy emotivo: “Simplemente, gracias… y más gracias. No tengo más que palabras de gratitud por todo lo vivido, por cada momento compartido y por hacerme sentir importante y grande vistiendo los colores de Cruz Azul. Cada experiencia, dentro y fuera de la cancha, me dejó enseñanzas que llevaré conmigo siempre.”

En el mensaje también agradeció al presidente del equipo, Víctor Velázquez: “Gracias a mis compañeros, por el esfuerzo diario y la hermandad; a la directiva, por la oportunidad; a la afición, por su apoyo incondicional; al cuerpo técnico, por el trabajo y la exigencia; a los utileros, a la gente de seguridad , así como cada persona que trabaja en la noria , gracias por estar siempre ahí, haciendo posible nuestro día a día. Gracias por ser como son… me los llevo en el corazón…Esto no es un adiós, es un hasta luego… Por siempre”.

"POR SIEMPRE" 🥹💙



Ángel Sepúlveda se despidió en sus redes de Cruz Azul y agradeció a compañeros, cuerpo técnico y al Ingeniero Víctor Velázquez por creer en él "cuando pocos lo hicieron"



Sus ahora excompañeros le respondieron el cariño a Sepu 🥹 pic.twitter.com/iZAk65xSXj — MedioTiempo (@mediotiempo) December 18, 2025

Sepúlveda de esta forma cierra el ciclo con Cruz Azul y ahora buscará triunfar en el equipo que en el 2018 no pudo triunfar y ahora buscará la revancha en el Rebaño Sagrado con un panorama mucho mejor que hace siete años.

