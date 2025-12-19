Chivas presenta oficialmente como refuerzo a Ángel Sepúlveda

Ángel Sepúlveda, exdelantero de Cruz Azul, fue presentado este jueves como refuerzo de las Chivas concretando así su regreso al Rebaño Sagrado, en donde no le fue nada bien en los seis meses que duró su estancia en el 2018, pero ahora lo hace como figura procedente de la Máquina Celeste.

La presentación se realizó en redes sociales donde se le dio la bienvenida después de realizarse los exámenes médicos y físicos para firmar su contrato con el Guadalajara por el próximo año y medio en donde el delantero percibirá alrededor de $3 millones de dólares (algo así como $44 millones de pesos), en una negociación donde Chivas también tuvo que desembolsar $3.5 millones de dólares por el traspaso.

Sepúlveda no tardó ni 48 horas para firmar su contrato con el Rebaño Sagrado después de cumplir con todos los trámites y condiciones que puso la directiva del Guadalajara y donde el delantero acudió a realizarse los exámenes pertinentes.

En el acto de la presentación, la directiva de Chivas publicó un comunicado que estableció lo siguiente: “Como parte del fortalecimiento de la plantilla rumbo al Clausura 2026, el Guadalajara ha incorporado a uno de los delanteros mexicanos más letales en los últimos torneos de la Liga MX, pues a partir de este momento Ángel Sepúlveda se suma a las filas Rojiblancas para sumar su calidad, experiencia y olfato goleador”.

“Ángel Sepúlveda nació en Apatzingán, Michoacán y tiene 34 años de edad. Juega de centro delantero. Aunque en su carrera ha desempeñado distintos roles, el eje de ataque es la zona que lo ha llevado a competir por un lugar en la próxima Copa del Mundo. Ángel suma 2 títulos a nivel de clubes: se coronó en la Copa MX del 2016 con el Querétaro, además de que fue campeón en la Copa de Campeones de la Concacaf en 2025 con Cruz Azul”, resaltó el comunicado.

También agregó que: “Con la Selección Mexicana también tiene un par de trofeos, pues en el 2025 fue parte del combinado nacional que se llevó la Copa Oro y la Nations League. Además, el Cuate es el actual campeón de goleo individual de la Copa de Campeones de la Concacaf, pues marcó 9 anotaciones. También fue reconocido como el MVP de la Concachampions 2025”.

Las Chivas también resaltaron la trayectoria del llamado Ángel del Gol: “El Cuate llevó su proceso formativo en la cantera de Monarcas Morelia, equipo con el que debutó en el 2010. Algunos de los equipos en los que ha jugado son Toros Neza, Atlante, Querétaro, Necaxa y Xolos. De hecho, en el 2018 tuvo un breve paso con el Guadalajara. Su club más reciente fue Cruz Azul, donde ha tenido destacadas actuaciones que lo han puesto en el radar de Javier Aguirre, quien lo está considerando como una de sus opciones para el ataque de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo del próximo año”.

También habló de sus cualidades. “Ángel Sepúlveda sumará bastante a la plantilla del Rebaño, puesto que sus dotes futbolísticas son sumamente compatibles con el estilo de juego que propone Gabriel Milito. Es un delantero espigado, que tiene buena presencia en el área, además de que complementa ese aspecto con muy buenas hechuras para acercarse a jugar y ser apoyo de los mediocampistas”.

🇫🇷 ¡BIENVENIDO A CASA, ÁNGEL! 🐐



A partir de hoy, más de 4️⃣0️⃣ millones de Rojiblancos alentarán tu nombre 🔥 pic.twitter.com/VzU3cTp5rq — CHIVAS (@Chivas) December 18, 2025

Finalmente, el Guadalajara expuso que: “El Cuate es un atacante con muy buenos recursos para finalizar acciones y también con una depurada técnica individual, que le permite jugar de poste ante la presión de los zagueros rivales. Sepúlveda es un delantero de perfil asociativo por su buena comprensión del juego en las afueras del área y que también suma en situaciones de resolución de jugadas”.

