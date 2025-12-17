Chivas habría abierto la cartera para “robarle” a Ángel Sepúlveda al Cruz Azul

Las Chivas del Guadalajara habrían abierto la cartera en serio para conseguir los servicios de Ángel Sepúlveda y que el delantero del Cruz Azul aceptara dejar la comodidad que representa la Máquina Celeste al ofrecerle el doble de salario más aparte, otro tipo de incentivos a base de su productividad.

Las versiones extraoficiales por fuentes cercanas a la Máquina Celeste, aseguraron que el representante de Sepúlveda consiguió que la directiva de Guadalajara encabezada por Alejandro Manzo, cuñado del dueño Amaury Vergara y Javier Mier, director deportivo aceptaran pagar el monto de la transferencia en una cantidad superior a los 3.5 millones de dólares (alrededor de $68 millones de dólares).

¡Le duplicaron el sueldo! 💰🔥



Ángel Sepúlveda será nuevo jugador de Chivas, donde le ofrecieron hasta las perlas de la corona para dejar a Cruz Azul y convertirse en el nuevo referente del ataque rojiblanco 🐐🔴⚪️https://t.co/d9paMgcAGy — SoyReferee (@SoyReferee) December 17, 2025

Pero no solo eso, sino que la oferta también trajo un aumento considerable en el salario del “Ángel del gol” que en Cruz Azul rondaba el millón de dólares y ahora será de 2 millones de dólares anuales que repartidos en diez meses como se acostumbra pagarles a los jugadores en la Liga MX el salario mensual del jugador será de $200 mil dólares mensuales (algo así como $360 mil pesos mensuales libres de polvo y paja).

Sepúlveda también podría elevar la cantidad que recibirá con bonos por rendimiento. Es decir, que si recupera el poder goleador que mostró en Cruz Azul dejaría a Chivas con las arcas vacías por la cantidad que aceptaron pagarle a un jugador de 34 años y que parece estar cerca del ocaso de su carrera.

El daño colateral de la negociación

Tal como sucedió con Luis Romo hace un año. Chivas lo convenció de dejar al Cruz Azul pagándole una cantidad que para la organización cementera se le hizo una barbaridad y ahora vuelven a apostar por otro jugador de la Máquina Celeste en las cantidades ya descritas.

Si de algo nos podemos agarrar para pensar que la historia de Sepúlveda en #Chivas no será mala como otros delanteros veteranos acá, es precisamente por lo que menciona, de llegar en gran momento. Otros hasta lesionados llegaban. Suerte para Sepu 🔴⚪️



pic.twitter.com/RrhjrVr3mk — Agustín Jiménez (@Jimenez11_) December 17, 2025

Por esa razón, Chivas decidió desprenderse de los pesos pesados en salario como Alan Pulido, Alan Mozo y Erick Gutiérrez, así como con Javier “Chicharito” Hernández, para poder oxigenar sus arcas y poder hacer frente al contrato de Sepúlveda.

Ángel Baltasar llegará con etiqueta de figura y obviamente el Guadalajara prefirió apostar por el veterano y buscarle acomodo al joven Teun Wilke que quedó relegado al decidir el técnico Gabriel Milito quedarse con Yael Padilla, traer de vuelta a Ricardo Marín y potenciar a Armando “Hormiga” González con un nuevo contrato.

Así que la cartera de Chivas sacó brillo por tanto dólar que empezó a manejar para seguir apuntalando el proyecto del técnico argentino Milito.

