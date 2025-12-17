Chivas deja ir a Cade Cowell y New York Red Bulls anuncia su fichaje

Frente a la falta de actividad con Gabriel Milito en el timón de las Chivas, el delantero mexicoamericano Cade Cowell decidió aceptar la oferta del New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS), escuadra que anunció su fichaje en forma oficial a través de sus redes sociales.

“Bienvenido a nuestro rodeo, Vaquero. Sin caballos. Solo Toros. Adquirimos al extremo Cade Cowell del Club Deportivo Guadalajara”, se estableció en el comunicado de prensa en donde el cuadro de la gran manzana resalta la incorporación y regreso del delantero que formara parte del San Jose Earthquakes

Welcome to our rodeo, Cowboy. No horses. Just Bulls ‼️



We have acquired winger Cade Cowell from CD Guadalajara. #RBNY 🔴 @oanda pic.twitter.com/UNWVFtmlk9 — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 17, 2025

El equipo neoyorkino le dio la bienvenida con vistoso mensaje al “Vaquero”, con lo cual se confirma su traspaso procedente de las Chivas en la Liga MX, después de que su presencia en el ataque rojiblanco fue de más a menos, sobre todo en el actual campeonato Apertura 2025 bajo el mando del argentino Milito.

Cowell llegó al Guadalajara hace dos años para disputar 22 partidos y anotar cuatro goles, después en el 2024 tuvo su mejor rendimiento con 30 encuentros y seis goles, mientras que en el presente año fue su temporada de más bajo rendimiento con apenas 16 partidos y solo dos goles para completar en toda su estancia en el Rebaño Sagrado un total de 68 encuentros y doce goles.

Préstamo sin opción de compra

Según las versiones extraoficiales, Cade Cowell llegaría al New York Red Bulls en calidad de préstamo sin opción de compra, con lo cual las Chivas esperan que el artillero revalorice su carrera para regresar al equipo o ser negociado como una opción de mayor empaque y así poder recuperar más la inversión que hicieron al traerlo de la escuadra californiana.

Cade doing Cade things. 💪 pic.twitter.com/pcV9XH1BMI — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 17, 2025

Cowell de esta forma regresa a la Liga, en donde empezó a destacar con el San Jose Earthquakes, donde acumuló 114 apariciones, además de contribuir con 12 goles y 12 asistencias a lo largo de su estancia y que le permitieron ir a Chivas en donde nunca pudo consolidarse como titular indiscutible en los proyectos del argentino Fernando Gago, el español Óscar García Junyent y mucho menos con Gabriel Milito.

Our #7. 🤠 pic.twitter.com/U8T3BPU3H9 — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 17, 2025

Se creía que ante la salida de Javier Hernández y de Alan Pulido, tendría oportunidad de mostrarse, pero Milito no lo tomó en cuenta y prefirió mantener a Yael Padilla, así como traer de vuelta a Ricardo Marín y apostar por la experiencia del excruzazulino Ángel Sepúlveda.

Seguir leyendo:

– Ángel Sepúlveda a un paso de cerrar su fichaje con las Chivas

– Brian Gutiérrez llegó para reforzar a Chivas procedente de la MLS

– Cade Cawell deja a las Chivas y se va a préstamo al New York Red Bulls





