Cade Cawell deja a las Chivas y se va a préstamo al New York Red Bulls

Cade Cowell, delantero de las Chivas, anotó su último gol con el Rebaño Sagrado el pasado domingo en el duelo de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2025, al confirmarse este miércoles su regreso extraoficial a la Major League Soccer (MLS) con el New York Red Bulls

De acuerdo a información emanada de la propia directiva rojiblanca, Cowell será una baja confirmada para el torneo Clausura 2026 después de confirmarse el préstamo al New York Red Bulls, en lo que será su regreso al fútbol estadounidense después de haber iniciado su carrera con San Jose Earthquakes en el año 2019.

El jugador nacido en California jugó con el cuadro de San José en 27 partidos y de ahí surgió la posibilidad para vestir la camiseta de Chivas en virtud de que Cade Cowell tiene orígenes mexicanos por parte de su madre, quien es mexicana.

Su nacionalidad mexicana se deriva de su linaje materno y también de su abuelo. Nació en California, Estados Unidos, pero cuenta con pasaporte mexicano, lo que le permite jugar en la Liga MX, en donde participó con las Chivas en 68 partidos y donde anotó 12 goles.

Un arreglo muy rápido

La negociación para el regreso de Cowell a la Major League Soccer fue rápida en virtud de que el delantero estadounidense perdió protagonismo con el actual técnico Gabriel Milito, al grado de sumar solo 489 minutos en 13 encuentros, al grado de que en los últimos juegos ya no era convocado.

Se asegura que Cowell tenía la posibilidad de jugar con el San José Earthquakes, pero terminó aceptando la oferta de los Red Bulls, por lo cual solo resta esperar la confirmación oficial de la salida de este volante ofensivo o delantero que se esperaban más cosas de su rendimiento, pero finalmente la llegada de Milito jugó en su contra.

Su mejor temporada fue en torneo Apertura 2024 con 832 minutos disputados en 12 encuentros, donde pudo mostrar su velocidad y potencia hacia el marco enemigo al sumar cinco goles en diez partidos que inició como titular y que lo hicieron parecer en la solución ofensiva de un equipo que necesitaba de mayor contundencia al frente.

