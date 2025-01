Cade Cowell no le termina de encajar en el nuevo proceso

En enero de 2024, las Chivas de Guadalajara dieron un gran golpe sobre la mesa al contratar a Cade Cowell proveniente de la Major League Soccer. El atacante mexicoamericano fue una fuerte inversión de la dirigencia. Sin embargo, el “Cowboy” no le llena el ojo a su entrenador.

Óscar García Junyent está iniciando su proceso con las Chivas de Guadalajara. En la plantilla quedaron algunos jugadores del perfil de Fernando Gago. Uno de ellos fue Cade Cowell. Sin embargo, el exjugador de San José no convence al estratega europeo.

“Lo que se de Cade Cowell es que no convence al técnico, no ha logrado convencerlo todavía. El chico necesita retomar nivel y ahí están, todavía no convence a Óscar García (…) No creo que tenga una oferta (Cowell), va más por el hecho de que no ha convencido al técnico”, informó Jesús Bernal para ESPN.

Las Chivas de Guadalajara ya ha jugado un par de partidos en el Clausura 2025. Cade Cowell solo vio acción en la primera jornada ante el Santos Laguna. El mexicoamericano ingresó de recambio y disputó 27 minutos. Sin embargo, contra los Rayos de Necaxa, Cade Cowell no vio acción. Este duelo lo perdió el Rebaño Sagrado 3-2.

Cómo le ha ido a Cowell en Chivas

El “Cowboy” llegó al Rebaño Sagrado en enero de 2024. Desde entonces el delantero de 21 años ha tenido la oportunidad de jugar 38 partidos. Cade Cowell ya acumula 2,049 minutos dentro del campo con los colores de las Chivas.

El joven extremo izquierdo le ha podido aportar 10 goles y 3 asistencias a la ofensiva del Rebaño Sagrado. Pero sus características no terminarían de convencerle a Óscar García Junyent.

Se desconoce la duración del vínculo de Cade Cowell con las Chivas de Guadalajara. Pero el atacante de 21 años no ha perdido su valor. Según informaciones de Trasnfermarkt, el “Cowboy” está valorado en €5 millones de euros ($5.25 millones de dólares).

