El “Tuca” no terminó en buenos términos con La Máquina

En medio de la polémica salida de Martín Anselmi de Cruz Azul, Ricardo Ferretti recordó su mala experiencia cuando dirigía a La Máquina. El “Tuca” reconoció que no regresaría para dirigir al conjunto Cementero.

Ricardo Ferretti reveló detalles de su salida del club. El estratega brasileño explicó que tenía intenciones de renunciar al equipo, pero se dejó convencer por la directiva. Tiempo después, la misma directiva decidió despedir al “Tuca”.

“Yo no regreso a Cruz Azul porque la forma en la cual salí me molestó mucho. Aparte yo fui un burro, un idiota porque debí quedarme con mi palabra cuando renuncié, me dejé convencer y después me echaron. Por esto a Cruz Azul no regreso“, dijo el estratega brasileño para ESPN.

El respetado estratega en la Liga MX quedó marcado por esta etapa con La Máquina. En una carrera llena de éxitos y caídas, el “Tuca” reconoce que se arrepiente de su estadía en La Máquina. Cruz Azul fue una mala historia que el brasileño no quisiera recordar.

“Sé que Cruz Azul no me va a llamar, pero es una de las cosas que me arrepiento en mis 32 años como entrenador: haber echado para atrás la decisión de renunciar que tomé en una junta. Otras personas me convencieron, el Conejo (Óscar Pérez). Se habían contratado dos jugadores que yo no necesitaba ni los quería, cosa muy parecida a lo que sucedió con Efraín Juárez”, agregó el brasileño.

Cómo le fue a Ferretti en Cruz Azul

La Máquina ha sido el último equipo que ha dirigido Ricardo Ferretti. El estratega brasileño llegó al club en febrero de 2023. Su paso por La Máquina solo duró poco más de cinco meses.

El “Tuca” no tuvo rendimientos destacados en esta institución. Desde el banquillo, el estratega sudamericano solo dirigió 17 compromisos. Durante esa cantidad de partidos, Ferretti ganó 6 duelos, empató 2 y perdió 9 encuentros. Después de ser despedido de La Máquina, el brasileño no ha asumido otro proceso en el futbol profesional.

