André-Pierre Gignac ya habría puesto sus condiciones para seguir en México

André-Pierre Gignac es uno de los jugadores más importantes dentro de la plantilla de los Tigres de la UANL. Sin embargo, el delantero francés no ha tenido muchas oportunidades dentro del club. Gignac tendría intenciones de salir del equipo, pero tendría en mente algunas “condiciones” para permanecer en México.

En RG la Deportiva explicaron que Gignac tendría algunas exigencias para mantenerse en el equipo. En junio de este año, el exatacante del Marsella finaliza su contrato con el conjunto felino. El veterano delantero francés querría algunos cambios en el equipo de trabajo del club.

“Gignac ya le dijo a la directiva para que yo me quede aquí, me tienen que dar un año más de contrato a partir de mayo y que se vayan los preparadores físicos”, informó el periodista Willie González.

Conflictos con Gignac

La razón por la que André-Pierre Gignac querría cambios en los preparadores físicos está relacionada con un roce que se habría generado en los entrenamientos. Los reportes señalan que el inconveniente se habría generado con Pablo Di Martino, preparador físico del club.

”Me contaron que ayer en el entrenamiento de Tigres, en el nuevo campo de entrenamiento, resulta ser que lo que me contaron es que Gignac no quiso hacer un ejercicio ayer. Por algún motivo no quiso hacer el ejercicio. El entrenador físico Pablo Di Martino se encaró con Gignac. Gignac le dijo que no iba a hacer el ejercicio“, dijo el periodista.

El conflicto entre Gignac y el preparador físico habría escalado. Di Martino habría tildado a Gignac de “mal ejemplo”. Según la información de González, este habría sido la razón de la caprichosa exigencia del veterano delantero francés.

“El preparador físico le pidió no poner un mal ejemplo. La discusión se fue hasta arriba. Uno de los dos le dijo que le iba a arrancar la cabeza. No sé qué ejercicio no quería hacer Gignac. Tal vez está un poco frustrado porque está en la banca. Hay que preguntarle a Gignac qué pasó. Sí se hicieron de palabras muy fuertes y altisonantes”, agregó el periodista.

En el Clausura 2025 de la Liga MX, André-Pierre Gignac ha jugado en dos oportunidades con los Tigres de la UANL. El delantero de 39 años no ha sido titular en ninguno de los compromisos y solo acumula 47 minutos dentro del campo.

Sigue leyendo:

– Gignac podría irse de los Tigres de la UANL a la MLS, según reportes

– Nahuel Guzmán podría abandonar los Tigres de la UANL

– Santiago Giménez le mandó una crítica a los clubes del fútbol mexicano

– Luis Chávez podría volver a la Liga MX