Gignac podría irse de los Tigres de la UANL a la MLS, según reportes

André-Pierre Gignac ha sido uno de los extranjeros que mejor le ha ido en el fútbol mexicano. Con la camiseta de los Tigres de la UANL, el atacante francés se ha convertido en una leyenda. Sin embargo, Gignac dejaría la Liga MX para formar con un equipo de la MLS.

Según informaciones de Aldo Rodríguez para Multimedios Deportes, el veterano delantero de 39 años no vería con malos ojos su traspaso al fútbol de Estados Unidos. Gignac podría quemar sus últimos cartuchos en la liga de Lionel Messi y compañía.

“El francés (Gignac), no descarta en verano irse a la MLS terminando su carrera jugando en dos equipos que ya me dijeron los nombres, pero no voy a decir cuáles son, por acá por California“, dijo Aldo Rodríguez.

André-Pierre Gignac finaliza su contrato con los Tigres de la UANL en junio de 2025. En este sentido, el delantero francés tiene la libertad de firmar un precontrato con cualquier otro club y luego irse gratis para el mes de julio.

El exjugador del Marsella estaría planeando un retiro tranquilo en el fútbol estadounidense, después de haberle dado muchos éxitos al conjunto felino dentro del exigente balompié azteca.

“Gignac no descarta terminar su carrera jugando en la MLS a partir de este verano. A sus cercanos ya les externó que no lo ve mal. Cerraría su carrera en Estados Unidos”, agregó Rodríguez.

Gignac es una leyenda de Tigres

En junio de 2015, André-Pierre Gignac llegó a los Tigres de la UANL contra todo pronóstico. El exjugador del Marsella era un jugador muy codiciado en el mercado del fútbol de Europa. Sin embargo, Gignac tomó la decisión de probar suerte en la desconocida Liga MX.

Durante todos esos años en el club, Gignac ha jugado 405 partidos con el conjunto felino. El goleador de 39 años ha marcado 219 goles con el club y ha concedido 53 asistencias. El “Bomboro” tiene más de 34,00 minutos dentro del campo defendiendo la playera del conjunto universitario.

André-Pierre Gignac estuvo en la era dorada de los Tigres de la UANL y Ricardo Ferretti. El delantero europeo ganó con el club cinco Liga MX, 3 Campeón de Campeones de México, 2 Campeones Cup y 1 Liga de Campeones de la Concacaf.

