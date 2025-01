El “Vasco” se quejó de la falta de apoyo de los equipos de México

La selección mexicana jugará un par de partidos amistosos durante el mes de enero. Al no ser fecha FIFA, los equipos no están obligados a prestar a sus jugadores. A pesar de ello, Javier Aguirre esperaba contar con el apoyo de los clubes. El “Vasco” se quejó al no tenerlo.

El Tri jugará este jueves ante Internacional de Brasil y el martes 21 de enero ante River Plate de Argentina. Estos son duelos que le sirven a Javier Aguirre para seguir puliendo detalles. Pero el estratega mexicano tiene que sortear los obstáculos que le ponen los clubes de la Liga MX.

“Si me tiene molesto el hecho de que no está especificado en qué consiste el apoyo, y eso no decía el acuerdo. Entonces los clubes no tenían ninguna obligación, salvo moral, de prestarte o no jugadores, porque se jugará (la J2) sin seleccionados, pero no dice: ‘cada club tendrá la obligación de ceder a dos jugadores, los que el técnico elija’, si eso hubiera dicho el papelin…”, dijo Aguirre en conferencia de prensa.

El “Vasco” considera que la selección mexicana debe tener prioridad en los momentos previos al Mundial de 2026. Javier Aguirre debe probar la mayor cantidad de jugadores posibles. Sin embargo, el estratega azteca considera que está situación no es nueva dentro de El Tri.

“Estas cosas suceden siempre, desde que yo me acuerdo, en selección nacional. Estos momentos de tira y afloja, entiendo a los clubes, entiendo que la selección va por libre, pero bueno, entiendo que hay momentos para apoyar incondicionalmente y hay momentos que pueden no hacerlo como en esta ocasión. No tengo argumentos para decir que faltaron a su palabra, mentiría”, agregó.

La convocatoria de la selección de México

Porteros: Raúl Rangel, Andrés Sanchez y Fernando Tapia.

Defensas: José Castillo, Víctor Guzmán, Ramón Juárez, Jesús Orozco, Eduardo Águila, Jesús Angulo y Jesús Gallardo.

Mediocampistas: José Ramírez, Elías Montiel, Luis Romo, Erik Lira, Pedro Pedraza, Gilberto Mora, Rivaldo Lozano, Jorge Ruvalcaba, Jeremy Márquez.

Delanteros: Guillermo Martínez, Santi Muñoz, Raymundo Fulgencio y Efraín Álvarez.

