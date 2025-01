El “Vasco” Aguirre reconoce que estuvo cerca de abandonar a la selección de México

Después de que hace algunos días se filtrara la noticia de que Javier Aguirre estuvo a punto de dejar el cargo de director técnico de la selección de México, este miércoles el propio “Vasco” avaló esas versiones y aseguró que la decisión se iba a basar en la renuncia de Juan Carlos La Bomba Rodríguez.

Como se recordará el pasado 13 de diciembre el citado dirigente dejó su cargo de alto comisionado del fútbol de México debido a que un grupo de equipos decidió no avalar su plan de firmar un fondo de inversión con la firma norteamericana Apollo Global Management, que nutriría de recursos cercanos a los 1 mil 300 millones de dólares.

VASCO AGUIRRE PENSABA EN RENUNCIAR A LA SELECCION 💥😱⚽



“YO SE LO DIJE A JUAN CARLOS, YO ME VOY, Y ME DIJO QUE NO”



Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, se expresa en rueda de prensa durante #DeportesEnClaro



📺336 Dish

💻Claro Video

📲 https://t.co/sczDFPuEeC pic.twitter.com/giORCqvmBn — Claro Sports (@ClaroSports) January 15, 2025

Dicho Fondo de Inversión propuesto para la Liga MX consiste en que una empresa con un importante poder económico, invierta en el torneo y que cada equipo reciba al rededor de 70 millones de dólares. En este caso la empresa norteamericana inyectaría dinero a cambio de comercializar la marca de la liga, además de negociar y unificar los derechos de transmisión para que todos los partidos de la competencia tengan la misma calidad, como ocurre en otras partes del mundo como Inglaterra o España, así como en otras ligas deportivas como la NFL, NBA o MLB.

Empero, equipos como Cruz Azul, Tigres, Chivas, Pachuca, León y Toluca, entre otros más echaron abajo el proyecto provocando la salida del citado dirigente, con lo cual el Vasco Aguirre se sintió desprotegido y por su cabeza rondó la idea de dejar el cargo de la selección de México.

“Yo se lo dije a Juan Carlos, oye yo me voy, no tengo ningún problema, entiendo tus razones, no hay problema, y él me dijo que no, bajo ninguna circunstancia, le comenté lo mismo a Mike Arriola e Ivar Sisniega, que, si había problema, me dijeron que no, los tres me han visto a la cara y me dijeron que las cosas no cambian.

“El tema no era mío ni de la selección, era económico, aquí estoy, con la misma ilusión, me da tristeza porque la decisión nos podía ayudar a todos, de número yo no entro, este año cumplo 50 años que llegué al futbol, creo que lo he visto todo o casi todo”.

Pero después de ese espaldarazo, la visión de Aguirre cambió y ahora solo piensa en seguir con todo su labor al frente del Tricolor: “No cambia nada, Juan Carlos tomó su decisión, me lo comentó, el plan ya estaba hecho, esté o no Juan Carlos, se buscó, el plan está, lo decía con Duilio Davino, me tocó jugar contra Palmeiras, no es nuevo, al final necesitas jugar, la otra es un microciclo”.

Apoyo de Mikel Arriola

Javier Aguirre también expuso que todo el apoyo de los nuevos directivos del futbol mexicano encabezados por Mikel Arriola, quien por ahora se quedó como interino en el puesto que tenía Juan Carlos ‘Bomba’ Rodríguez.

¡EL VASCO, UN ROCKSTAR!⚽️🇲🇽



Llegó el Tricolor a Brasil y el más solicitado por la afición mexicana fue Javier Aguirre, que gustoso atendió a todos con fotos y autógrafos 😎 pic.twitter.com/AuQN3lt0au — Claro Sports (@ClaroSports) January 16, 2025

​“El plan lo tiene Ivar y Duilio, hace tiempo, la razón todos la sabemos, todo está diseñado, no cambió ni una coma, la certidumbre es la misma, el apoyo es incondicional, el mensaje era de los dueños, de estar tranquilo, que no queremos perder el tiempo, el objetivo es el Mundial, estos partidos son de preparación, estamos intentando elegir a los mejores”, concluyó Aguirre, por cuya cabeza solo pasa el poder encontrar el hilo negro dentro de la selección de México.

Seguir leyendo:

– Aseguran que el Vasco Aguirre está blindado contra todo y todos hasta el Mundial 2026

– El “Vasco” Aguirre convoca a jugador de 16 años para gira de México por Sudamérica

– México sin sus figuras confirma duelo vs. el River Plate