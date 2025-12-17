Ángel Sepúlveda a un paso de cerrar su fichaje con las Chivas

Difícil de creer, pero finalmente sucedió que Ángel Sepúlveda, uno de los últimos referentes ofensivos del Cruz Azul, este a un paso de dejar a la Máquina Celeste para regresar a las Chivas, después de que este miércoles el delantero viajó a Guadalajara para cerrar su fichaje con el Rebaño Sagrado.

De esta forma, lo que pareció en su momento como un simple rumor, terminó convirtiéndose en realidad de que la directiva celeste después de que firmó la renovación de Sepúlveda en el segundo semestre del año que está por terminar, haya aceptado desprenderse de un jugador que había demostrado su valía en el ataque cementero.

🗣️ “Es difícil irse de Cruz Azul, después es un gran compromiso y una gran oportunidad, agradecido con todos”



Ángel Sepúlveda con semblante triste pic.twitter.com/UBmMyEaqcf — Gerardo González (@gerardoo_gh) December 17, 2025

Pero en el Cruz Azul y en la Liga MX se puede ir de lo sublime a lo ridículo y esta ocasión de nueva cuenta el cuadro cementero parece destruirse a sí mismo, restándole confianza a un artillero mexicano que estaba pasando por su mejor momento.

Sepúlveda inició el reciente concluido torneo Apertura 2025 como el gran titular de la Máquina, pero con la llegada del técnico argentino Nicolás Larcamón vino a menos por la falta de confianza y la preferencia por el uruguayo Gabriel “Toro” Fernández, que de estar fuera de los planes de la directiva celeste entrenando con la Sub 21 pasó a ser el delantero titular del cuadro cementero.

El resto de la historia ya se sabe, Sepúlveda pasó a ser suplente con Larcamón y su presencia solo fue de algunos minutos a lo largo del campeonato, restándole protagonismo y obviamente apurando una negociación para cambiar de aires.

Esta llegó de Guadalajara y ahora Sepúlveda se realizará los exámenes médicos en Guadalajara para después estampar su firma con el equipo para integrarse a la primera etapa de la pretemporada que se realiza en Barra de Navidad.

A su salida hacia Guadalajara, Sepúlveda no tuvo cuestionamientos para Cruz Azul, solo se animó a dar las gracias por un nuevo reto: “Es difícil salir de Cruz Azul, pero ahora será un nuevo reto y una gran responsabilidad con Chivas”.

ÁNGEL SEPÚLVEDA, LISTO PARA RENDIR EN CHIVAS 🔥



En su llegada a Guadalajara, el delantero ilusionó con sus declaraciones, ya que aseguró que vuelve al Rebaño Sagrado en el mejor momento de su carrera.#CentralFOX pic.twitter.com/kH5Iv55mHC — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 17, 2025

Será en las próximas horas cuando Sepúlveda estampe su firma con la Máquina Celeste, después de que antes de que concluyera el torneo Apertura 2025 y la Copa Intercontinental, todo ya se encuentra planchado para que el excruzazulino regrese a jugar al Rebaño Sagrado como lo hizo con poca gloria en 2018.

