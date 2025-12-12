Brian Gutiérrez llegó para reforzar a Chivas procedente de la MLS

Brian Gutiérrez, primero refuerzo de las Chivas, arribó este viernes a la ciudad de Guadalajara para firmar su contrato por los próximos cuatro años procedente del Chicago Fire y donde se convertirá en una de las peticiones que hizo el técnico Gabriel Milito para apuntalar la formación del Guadalajara.

Después de aterrizar y salir de las salas de abordaje, fue esperado por Jesús Sánchez, el encargado de recibirlo en nombre de la directiva del Club Deportivo Guadalajara y de ahí cruzó toda la terminal aérea, donde fue reconocido por algunos aficionados que le solicitaron unas fotografías.

Tras salir de la terminal aérea, el oriundo del estado de Illinois con 22 años y de ascendencia mexicana, antes de ser recogido por un par de vehículos de Chivas, se detuvo con los medios de comunicación para emitir un breve mensaje. “Muchas gracias por recibirme. Estoy muy contento por lo que viene. Es un sueño hecho realidad y arriba las Chivas”.

Gutiérrez deberá someterse a las pruebas médicas y físicas para después ser presentado oficialmente como el primer refuerzo de las Chivas para el torneo Clausura 2025 y en donde el técnico Gabriel Milito tiene cifradas esperanzas de que pueda convertirse en un hombre importante junto con Fernando “Oso” González y Omar Govea, después de que Erick Gutiérrez perdió protagonismo en el cuadro titular de las Chivas.

Cuanto durará el acuerdo con Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez firmará por cuatro años con las Chivas después de concretar una operación de compra venta de sus derechos de transferencia con el Chicago Fire, escuadra donde empezó desde abajo en las fuerzas formativas del equipo norteamericano.

Brian Gutiérrez junto con Ricardo Marín, que regresa procedente del Puebla, serán las dos novedades en la pretemporada del Guadalajara y solo estarán a la espera de Ángel Sepúlveda, procedente del Cruz Azul, para apuntalar su delantera que con la salida de Javier Hernández y Alan Pulido, necesitaban un hombre de experiencia para apoyar a Armando “Hormiga” González, Yael Padilla y Ricardo Marín, quienes serán los encargados de las labores ofensivas.

Sus números en la MLS

Brian Gutiérrez con el Chicago Fire disputó 35 partidos tanto en temporada regular, playoffs y US Open, donde anotó 11 goles y dio cuatro asistencias de gol en los cinco años que vistió la camiseta del cuadro de la ciudad de los vientos.

