Chicharito Hernández reconoce sus errores en su salida de Chivas

Javier “Chicharito” Hernández, de nueva cuenta, volvió a generar polémica en su salida de Chivas al publicar un mensaje de despedida inspirado en la cultura coreana K-pop, en donde reconoce sus errores, pero al mismo tiempo resalta que no será la primera, ni la última vez que se equivoque.

Después de que la directiva del Guadalajara dio a conocer el término de la relación laboral con el internacional delantero, este no tardó demasiado en publicar un video en su cuenta oficial de Instagram donde explica las razones que enmarcaron su segunda etapa con el Rebaño Sagrado.

En este largo video, donde el actual líder goleador de la selección de México, se mostró conmovido e inclusive se comparó con “Rumi”, la protagonista de la exitosa película estadounidense “Las guerreras K-pop”, inspirada en esa cultura.

“Cuando alguien llega muy alto, comenzamos a idealizar, a ver lo que queremos ver, no lo que verdaderamente es”, dijo el jugador con lágrimas en los ojos, para después resaltar la frustración que representa idealizar algo, en relación supuestamente a lo que pasó en su improductivo paso por las Chivas después de regresar de su paso por Europa y la Major League Soccer (MLS.

En ese sentido, Hernández también dijo que: “Te vuelves exigente, crítico o emocional porque estás viendo tu sueño romperse y no al otro fallar. Tengo una carrera bendecida, llena de errores, malos momentos, miedos y vergüenzas. Pero ese soy yo, dispuesto a cambiar, crecer y a levantarme de cualquier error”, aseguró.

La comparación con las “Guerreras K-pop”

En el video, Chicharito aprovechó para hacer una referencia de lo que decía que llamó mucho la atención, pues habló de la historia de Rumi, protagonista de ‘Las guerreras K-pop’, la cual lucha contra sus marcas, demonios y termina siendo toda una líder por acertarse tal y como es.

“Sé que como eres duro conmigo, lo eres contigo mismo. Y solo quiero decirte que te tengas más paciencia”, dijo, en este mensaje y en dicha comparación que nuevamente despertó todo tipo de comentarios de los usuarios en redes sociales.

Frente a esta sentida despedida, la realidad es que en la mente de los aficionados de Chivas quedó el mal sabor de boca del penalti fallado contra Cruz Azul, que terminó por echar a perder su posible legado con el Guadalajara en la segunda etapa en el Rebaño Sagrado que no fue ni por asomo igual al primero.

