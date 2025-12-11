Chicharito Hernández y la crónica de un despido esperado de Chivas

La directiva de Chivas decidió este jueves concretar el despido que se esperaba que realizará con Javier “Chicharito” Hernández, al anunciar el fin de la relación laboral entre ambas partes después de que el exdelantero de Manchester United y Real Madrid, entre otros, no cumpliera con los objetivos deportivos.

Una decisión que estaba más cantada que una interpretación de algún cantante famoso y que el famoso penalti fallado contra Cruz Azul en los pasados cuartos de final de la liguilla del torneo Apertura 2025 aceleró la decisión de la directiva que estaba estudiada desde hace más de dos meses.

La salida de Hernández se podría interpretar como un despido, pero simplemente la dirigencia del Rebaño Sagrado decidió no renovar la relación laboral y anunciar la decisión a través de un comunicado oficial en sus redes sociales en donde agradeció su aporte para ayudar al crecimiento de delanteros de la cantera como Armando ” Hormiga” González que ahora representa el presente exitoso del ataque de las Chivas.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas. El vínculo entre ‘Chicharito’ y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre”.

Hasta el momento no se conoce el futuro del delantero más productivo en la selección de México, aunque extraoficialmente se ha manejado que podría seguir su carrera en la Major League Soccer o en el fútbol de Inglaterra para tener más cercanía con sus hijos.

Su aporte en Chivas

Javier Hernández, con su desvinculación con Chivas, deja atrás un legado de 33 goles en 121 partidos disputados en las dos etapas que vistió el uniforme del Guadalajara, donde tuvo tardes brillantes, pero que sin duda deja en el recuerdo más cercano el penalti fallado contra Cruz Azul que le costó el pase a semifinales al Rebaño Sagrado en el actual campeonato.

“Javier es, sin duda, uno de los máximos referentes del futbol mexicano. Con el Rebaño conquistó el título de Liga del Apertura 2006 y el de goleo individual del Bicentenario 2010, antes de emprender una carrera internacional que lo llevó a triunfar en varios de los clubes más importantes de Europa”, añadió el comunicado.

Chicharito tuvo dos etapas en el Guadalajara, donde la primera fue más brillante a partir del 2006 y donde concluyó en 2010 para iniciar un periplo europeo que incluyó al Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y LA Galaxy

“Con 52 tantos, su nombre está grabado como el máximo anotador de la Selección Mexicana con la que disputó tres Copas del Mundo. En este camino, los goles fueron amores e inspiraron a toda una generación”.

Mientras que la segunda etapa Javier Hernández regresó al cuadro que lo vio nacer en 2024, donde las lesiones le impidieron recuperar su mejor estado físico, pero que sirvió de mucho para asesorar a los jóvenes delanteros del equipo como la Hormiga González que terminó convirtiéndose en campeón de goleo en el actual certamen.

“¡En su regreso a casa, ‘Chicharito’ aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel, como Armando González, actual campeón de goleo de la . El club agradece su entrega y pasión durante los casi 2 años de esta segunda etapa como rojiblanco y sabemos que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores. Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante”, concluyó el comunicado.

El desencanto de la directiva

La gota que derramó el vaso y rompió la relación entre la directiva y Javier Hernández según versiones extraoficiales fueron sus publicaciones en redes sociales que le generó la animadversión de un gran número de la afición rojiblanca, pero aun así seguía contando con adeptos dentro del equipo hasta que llegó el penal contra Cruz Azul que marcó el futuro del artillero tapatío.

