Chivas estudia poner en venta dos peces gordos: ¿Quiénes son?

Gabriel Milito, director técnico de Chivas, está decidido a completar los 20 centavos que le faltaron para el peso en el actual torneo y por esa razón tiene pensado seguir realizando cambios que podría alejar de la organización tapatía a dos jugadores como Alan Mozo y Erick Gutiérrez, que perdieron protagonismo.

De acuerdo a versiones extraoficiales, ambos jugadores podrían ser negociados en el próximo sistema de transferencias después de que perdieron la titularidad en manos de Ricky Ledezma y de Fernando “Oso” González, quienes convencieron al técnico argentino del Guadalajara para considerarlos como fijos en su alineación titular.

En este caso Alan Mozo fue el descenso de rendimiento más dramático solo con 159 minutos, tanto por baja futbolística que por una lesión que le impidió ser tomado en cuenta, mientras que Erick Gutiérrez tuvo más de 600 minutos, pero cuando Milito encontró al Oso González, el exjugador de Pachuca y del PSV Eindhoven dejó la titularidad.

Junto con Mozo también podría unírseles Alan Pulido con la intención de disminuir el gasto que representa tener en sus filas a un jugador como el exdelantero del Sporting Kansas City que no pudo convencer a Milito y la directiva de los tapatíos prefiere dejarlo salir que seguir haciendo frente a sus altos emolumentos.

De más a menos

Alan Mozo estaba proyectado para ser el jugador clave de las Chivas y que incluso sería material de selección de México después de su gran etapa en los Pumas, pero a la mera hora fue perdiendo protagonismo y después de renovar su contrato en 2024 vino a menos al grado de que en el torneo Apertura 2025 fue relegado por Ricky Ledezma al grado de que Chivas no lo contempla para el próximo campeonato.

Inclusive con el Rebaño Sagrado llegó a sumar 117 partidos para más de 8 mil minutos y cuatro goles, pero en los hechos jamás pudo encontrar acomodo en la formación de Milito y terminó fuera de circulación debido a una lesión que lo alejó de las canchas.

Mientras que con Erick Gutiérrez después de su arribo del PSV Eindhoven en 2023 firmó un contrato hasta 2027, pero en el actual campeonato tuvo que ceder su lugar a Fernando “Oso” González, no obstante que haya sumado 87 partidos con los rojiblancos, con cinco goles y sobre todo el gafete de capitán del Rebaño Sagrado.

Gutiérrez podría ir al San Diego FC para acompañar a su amigo Hirving “Chucky” Lozano, pero hasta el momento no hay nada confirmado, aunque lo único cierto es que el mediocampista que jugara en la Eredivisie ahora aparezca en la lista de relevos.

