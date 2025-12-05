Chivas supuestamente firmó a Brian Gutiérrez procedente del Chicago Fire

Brian Gutiérrez, talentoso jugador mexicoamericano del Chicago Fire, estaría a punto de convertirse en el primer refuerzo de las Chivas del Guadalajara para el próximo torneo Clausura 2026 en el afán de la directiva del Rebaño Sagrado en superar los números conseguidos en el actual certamen Apertura 2025.

De acuerdo a versiones extraoficiales se asegura que la directiva de Chicago Fire ya aceptó la oferta del Guadalajara para hacerse de los servicios del mediocampista y así pueda apostar por jugadores provenientes de la Major League Soccer (MLS) como pasó con Cade Cowell o recientemente Ricky Ledezma.

Según los reportes provenientes del Chicago Fire, Gutiérrez terminó decidiéndose por las Chivas después de una larga insistencia de la directiva tapatía que redobló esfuerzos después de la aprobación del técnico Gabriel Milito por las condiciones y talento del citado mediocampista que se unirá al Rebaño Sagrado para aportar sus condiciones.

El esfuerzo de la directiva de Chivas

En la información que se pudo conocer de manera extraoficial, Chivas coronará un largo tiempo tratando de convencer al jugador y finalmente acordaron una cantidad que rondará los 4 millones de dólares y que le pareció un precio correcto al cuadro del Chicago Fire para permitir que emigre el citado jugador a la Liga MX.

El acuerdo por Gutiérrez será por los próximos cuatro años, con lo cual Chivas buscará blindarlo con varias cláusulas de rescisión de contrato que puedan favorecer a ambas partes si existe la posibilidad de que emigre al Viejo Continente

Brian Gutiérrez vio la primera luz en el estado de Illinois, con padres originarios de Jalisco, por lo cual terminó aceptando la oferta de Chivas por encima del Monterrey y América

El mediocampista cuenta con 22 años y en este 2025 registró más de 2 mil minutos en 35 partidos, hizo 9 goles y puso 3 asistencias; también anotó en Playoffs y en la US Open Cup.

Se espera su arribo a Guadalajara para firmar el contrato

La directiva del Guadalajara solo espera al jugador en la capital tapatía para cerrar el fichaje y de esta forma anunciar en forma oficial a toda la opinión publica el fichaje con Gutiérrez, mientras que se encuentra en compas de espera la llegada de Ángel Sepúlveda, pero esto se hará hasta después de que concluya el Cruz Azul su participación en la liguilla.

Lo cierto es que con 22 años, se trata de uno de los nuevos talentos surgidos en la MLS, tal como lo demuestran sus números en el reciente torneo que disputó con el Chicago Fire y donde sumó más de 2 mil minutos, anotó nueve goles y dio tres asistencias, además de lucir en el pasado playoffs y en la US Open Cup.

Sin perder el tiempo Mier y Manzo; y Amaury soltando la plata. Mejorando el plantel rápido para seguir compitiendo como se debe.

