José Juan Macías aún no decide si se retirará de las canchas

José Juan Macías ha demostrado ser un jugador de retos, pero también complicado a la hora de negociar sus contratos y por esa razón después de ser intervenido quirúrgicamente anunció en sus redes sociales que espera recuperarse completamente y que pronto conocerá su futuro.

No obstante que el delantero nacido en Guadalajara hace 26 años que pasado por el bisturí para corregir la rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral medial y del menisco medial en su publicación en redes sociales no quiso adelantar si la grave lesión provocara que ponga fin a su accidentada carrera.

Macias, mientras tanto, publicó en su red social de Instagram un mensaje de agradecimiento para la gente que ha estado pendiente de la situación de la fuerte fractura que sufrió en el duelo contra los Pumas en la última jornada del campeonato Apertura 2025.

“Hola a todos. Antes que nada, quiero agradecerles por todos los mensajes, llamadas y muestras de cariño que me han dado en estos días. Ha sido una etapa muy complicada emocionalmente y su apoyo es lo que me ha dado fuerza para intentar levantarme de nuevo”, expuso el delantero en su mensaje de agradecimiento.

¿Macías se recuperará de la lesión?

Macías dentro de todos los males que representó su grave lesión, no quiso perder el buen ánimo y adelantó que en un futuro próximo dará a conocer detalles de su futuro en donde es un hecho que no aparecen los Pumas de la UNAM.

“Quiero dar gracias a Dios, a mi familia por el apoyo incondicional y, a mis doctores, porque la cirugía fue un éxito. Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro. Que Dios los bendiga y gracias infinitas por tanto cariño hacia mi persona”, destacó el jugador.

Macías en los Pumas de la UNAM jugó 11 partidos, de los cuales en cinco apareció como titular, promediando cerca de 31 minutos de actividad en el terreno de juego con cuatro goles y dos asistencias, yendo de menos a más en su rendimiento con la escuadra universitaria que hizo pensar en su consolidación en la Liga MX.

Pero de nueva cuenta, el pasado ocho de noviembre en la fecha 17 se presentó una de esas jugadas desafortunadas que lo han seguido a lo largo de su trayectoria y que le ha impedido consolidarse a lo largo de su carrera, que incluyen las Chivas, León, Getafe, Santos Laguna y Pumas de la UNAM.

En ocho años de trayectoria en la Primera División ha disputado 157 encuentros con 51 goles anotados, siendo sus mejores etapas con el León en el 2018-2019 con cuarenta partidos y 19 goles y en Chivas en el 2020-21 con 16 goles en 42 partidos.

En medio de esta lesión se ha manejado extraoficialmente que Macías ya tenía un preacuerdo para regresar al León y por esa razón su negativa de establecer un arreglo con los Pumas de la UNAM, en donde había mostrado que estaba en plena recuperación de su trayectoria.

