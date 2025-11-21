Pumas no renovará el contrato de José Juan Macías

José Juan Macías no seguirá en los Pumas de la UNAM para la próxima temporada, según se pudo conocer a través de datos extraoficiales que aseguran que ambas partes no se pusieron de acuerdo en el sitio de la intervención quirúrgica y rehabilitación del delantero de la lesión en la rodilla izquierda.

Cuando se presumía que Pumas se haría cargo de todos los gastos que generará la recuperación del desafortunado delantero que se ha visto afectado por graves lesiones en los últimos cuatro años, no pudieron llegar a un acuerdo con el artillero jalisciense en virtud de que Macías exigió que los servicios quirúrgicos se realizaran en Estados Unidos al igual que la rehabilitación.

🚨¡MACÍAS SE IRÍA DE PUMAS! 🚨



Con información de nuestro reportero Mario Badillo para el programa #ConexiónMT, José Juan Macías dejaría de ser jugador del cuadro universitario



Información en desarrollo https://t.co/KnD9YDQPg8@n7mariobadillo pic.twitter.com/l3NGPjkR2i — MedioTiempo (@mediotiempo) November 21, 2025

La directiva de Pumas sugirió la CDMX o Guadalajara con el doctor Rafael Ortega, pero J.J. Macías no estuvo de acuerdo y fue que se decidió concluir la relación laboral, dejando de lado cualquier posibilidad de acuerdo para el futuro de la delantera de los Pumas de la UNAM.

Precisamente la directiva universitaria vio los pros y los contras de llegar a un acuerdo con el citado jugador que tiene antecedentes de ser muy complicado a la hora de negociar sus contratos, aunque en este caso él buscaba protegerse y tener el apoyo de los dirigentes felinos en un asunto de esta índole.

Debut y despedida de Macias

Macias llegó a Pumas al inicio del actual torneo, cuando los felinos estaban armándose para intentar romper el ayuno de casi 15 años sin poder conseguir un título de liga. Su rendimiento fue de menos a más hasta anotar cuatro goles, pero hace diez días durante el juego contra Cruz Azul sufrió la grave lesión en la rodilla izquierda.

José Juan Macías no estará más con @PumasMX



Se acabó la etapa de JJ con los Azul y oro #Pumas pic.twitter.com/oWzkc3obvl — Rodrigo Celorio (@rocelorio) November 20, 2025

Macías sufrió una triple rotura en la rodilla izquierda, el delantero mexicano se rompió el ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial, por lo que quedará fuera de acción nueve meses, por lo cual los universitarios le pusieron las opciones para recuperarse en México, pero en todo momento él insistió en que la recuperación y tratamiento se realizara en la Unión Americana.

El delantero nacido en Guadalajara, Jalisco solo jugó con Pumas 331 minutos en once encuentros donde logró anotar cuatro goles y donde se pensaba que Macías se convertiría en uno de esos milagros deportivos para convertirse en el alma ofensiva del cuadro del Pedregal, pero a la hora mera su fragilidad física le estalló en la cara para terminar lesionándose.

Seguir leyendo:

– En los Pumas de la UNAM no tildan de fracaso una hipotética eliminación

– José Juan Macías pisa firme en su regreso a la Liga MX

– Pumas anuncia oficialmente a su nuevo refuerzo José Juan Macías





