En los Pumas de la UNAM no tildan de fracaso una hipotética eliminación

Los Pumas de la UNAM luchan por seguir con vida en el Apertura 2025. El conjunto dirigido por Efraín Juárez está lejos de los altos rendimientos de los favoritos a llevarse el título. José Juan Macías reconoce que se les han escapado resultados, pero no calificaría como un fracaso quedar eliminados.

En la actualidad, el conjunto auriazul ocupa el puesto 13 del torneo Apertura 2025. Los Pumas de la UAN acumulan 15 puntos producto de 3 victorias, 6 empates y 6 derrotas. Los del Pedregal están a 2 puntos del último puesto que da opción a la repesca.

El gran problema de los Pumas de la UNAM es que no hay señales de mejoría. El conjunto dirigido por Efraín Juárez no conoce la victoria desde el 13 de septiembre de 2025, fecha en la que derrotaron 1-4 a Mazatlán. Desde entonces los Pumas tienen 7 partidos seguidos sin ganar.

José Juan Macías considera que no sería un fracaso quedar fuera en la fase regular. El delantero mexicano considera que el proceso de Efraín Juárez todavía está en construcción. “JJ” respaldó a su entrenador.

“Jamás será fracaso. Lo han visto todos ustedes en diferentes tipos de deportes, que uno es campeón, pero eso no significa que los otros hayan fracasado. Pumas está en un proyecto de construcción en donde no significa que no tengas responsabilidad, pero el equipo completo estuvo hasta la Jornada 6 o 7 y también es verdad que por temas de detalles hemos dejado ir puntos”, dijo Macías.

El exdelantero de las Chivas de Guadalajara a vuelto a tener una mayor relevancia dentro del campo después de quedar relegado fuera de las canchas por problemas de lesiones. Los Pumas le dieron la oportunidad y hasta ahora ha respondido con tres goles y dos asistencias.

“La verdad y estoy feliz en este plantel y con este cuerpo técnico, todos estamos unidos. Sabemos a lo que sabemos y obviamente tenemos que capitalizarlo en el resultado”, reconoció.

Últimas “vidas” de Pumas

A los Pumas de la UNAM le quedan dos partidos en el Apertura 2025. El primero de ellos será ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 2 de noviembre. El último partido será una compleja visita al Estadio Banorte para enfrentar a Cruz Azul el 8 de noviembre. Ambos enfrentamientos son ante clubes que están en puestos de clasificación.

José Juan Macías en el Apertura 2025

