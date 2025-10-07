Carlos Hermosillo no oculta su disgusto por el nivel de los Pumas de la UNAM

Los Pumas de la UNAM siguen sin poder arrancar dentro de la Liga MX. El conjunto auriazul perdió su tercer partido consecutivo en el Apertura 2025. Carlos Hermosillo cuestionó las ideas del proyecto de Efraín Juárez. El exjugador de Cruz Azul tildó de “mentira” el proceso de Juárez.

“Yo ya lo vengo diciendo: es una súper mentira. Lleva 13 puntos de 36. Él dijo que iba a recuperar la garra. ¿Cuál garra, me pueden explicar?“, dijo Hermosillo en Fox Sports.

¡Los @PumasMX de Efraín Juárez son una súper mentira! ❌



13 puntos de 36 posibles, ¡sin garra, sin futbol, sin nada!



Quiero darle mérito a Milito, que ha ganado bien los últimos partidos con @Chivas… pic.twitter.com/OM1z6XxBBh — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) October 6, 2025

En la séptima y octava jornada del Apertura, los Pumas de la UNAM mostraron cierta mejoría en cuanto resultados. El conjunto auriazul venció 1-0 al Club Atlas y luego goleó 1-4 a Mazatlán. Pero todo resultó ser un espejismo para Los del Pedregal. Los Pumas acumula 4 partidos seguidos sin conquistar los tres puntos (un punto de 12 pasibles).

La última derrota de los auriazules fue contra las Chivas de Guadalajara. Carlos Hermosillo destacó el proceso de Gabriel Milito al mando del Rebaño Sagrado. A diferencia de los Pumas, la victoria de las Chivas representó el tercer triunfo consecutivo y esto les ha permitido quedarse a tres puntos de los puestos directos a la Liguilla.

“Si quiero decirlo porque no le voy a quitar mérito a lo que ha hecho Gabriel Milito: estos 3 partidos los ha ganado repitiendo el mismo cuadro con jóvenes. Sin Pulido, sin Gutiérrez, sin Chicharito, ya ni decir de Brizuela que casi no ha aparecido; además de la lesión de Alvarado”, agregó Hermosillo.

Los Pumas aún no bajan los brazos

Aún quedan 5 jornadas del Apertura 2025. Hasta ahora los Pumas de la UNAM ocupan el puesto 10 de la tabla general. Los 13 puntos de Los del Pedregal les alcanza para estar en puestos de repechaje. Pero los Pumas deben despertar lo antes posible, pues en la próxima jornada podrían caer al puesto 16 de la clasificación.

“En las buenas están todos; en las malas es donde verdaderamente se ve la familia. Estoy convencido de que este equipo es una familia y va a dar todo lo que tenga que dar para poder clasificar“, dijo Luis Pérez, auxiliar técnico de Efraín Juárez.

El próximo partido de los Pumas será un duelo complejo contra Rayados de Monterrey. Los del Pedregal deberán visitar el Estadio BBVA el domingo 19 de octubre. Por suerte para Efraín Juárez, el club tendrá un tiempo considerable para pulir detalles y preparar el partido contra el conjunto regio, club que ocupa el tercer puesto en el campeonato.

