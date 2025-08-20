Pumas anuncia oficialmente a su nuevo refuerzo José Juan Macías

Después de toda la polémica que se generó por la decisión de los Pumas de darle oportunidad a un jugador de 25 años como José Juan Macías en lugar de darle oportunidad a su antigua productiva cantera, finalmente fue presentado oficialmente el nuevo refuerzo de origen jalisciense.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

De esta forma, la directiva del cuadro de la UNAM buscará apuntalar la delantera en donde se sentían desprotegidos después de las bajas de Rogelio Funes Mori e Ignacio Pusseto y por esa razón cuando Macías pidió una oportunidad de probar que todavía tiene condiciones en los botines, el técnico Efraín Flores decidió apostar por este delantero nacido en Guadalajara, Jalisco.

🐾 ¡Bienvenido, JJ Macías!

Un delantero técnico y de gran calidad, que llega para rugir con la garra y la pasión del azul y oro.



¡CU será tu casa! ⚽️🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/WzfN3GPFNR — PUMAS (@PumasMX) August 20, 2025

Pumas hizo el anuncio oficial en sus redes sociales y de esta forma José Juan Macías tendrá otra oportunidad de mostrar que tiene condiciones para destacar después de su paso por Chivas, León y Santos Laguna, sobre todo en este último equipo donde fue dado de baja apenas iniciando la actividad del pasado torneo.

Así Efraín Juárez intentará potenciar la capacidad de un delantero que tiene muchas condiciones, pero cuya personalidad no le ha ayudado en lo más mínimo, por el contrario, ha jugado en su contra, pues es de esos jugadores que creen tener tantas condiciones que los equipos donde ha estado parece que le han hecho un favor por tenerlo en sus filas.

Bajo este tipo de desplantes y algunas lesiones, han impedido que José Juan Macías pudiera destacar a otras alturas, por lo que en estos momentos los Pumas a lo que están apostando es a que pueda competir con el galés Aaron Ramsey, que después de pensar en el retiro se decidió apostar por probar fortuna en el fútbol de México.

Los dirigentes universitarios, entre ellos el doctor Miguel Mejía Barón, extécnico campeón con los Pumas en la temporada 1990-91, hicieron la presentación oficial en las instalaciones de La Cantera, en donde también fue presentado Alan Medina procedente de Querétaro que también busca revalorizar su carrera.

Pumas es la oportunidad de oro para JJ Macías 🔥



El delantero mexicano fue presentado de manera oficial con el conjunto auriazul, al igual que Alan Medina 🙌 pic.twitter.com/XjqNiYrveV — Futbol Picante (@futpicante) August 20, 2025

Macías deberá callar muchas bocas

Sin mencionarlo, pero con esa premisa flotando en el ambiente, José Juan Macías atendió a los medios de comunicación para reconocer que será la oportunidad de su carrera, sobre todo porque después de que pase el camión universitario será muy, pero muy complicado tener otra oportunidad.

“Llego en la mejor forma de mi carrera, es la oportunidad de mi carrera. El ritmo de juego no lo traigo, ojalá lo tuviera… voy a debutar con Pumas lo más pronto posible”, dijo el delantero surgido de la cantera de las Chivas, pero que tuvo su mejor época en el León en los torneos Clausura y Apertura 2019 con ocho goles en cada uno de los dos campeonatos.

Por lo pronto en Pumas no están cerrados a más fichajes, pero en el caso de jugadores no nacidos en México deberán liberar una plaza y el candidato principal es el peruano Piero Quispe, quien realmente no ha demostrado nada de los antecedentes con que llegó precedido.

Un nuevo Puma llega a Ciudad Universitaria, con mucha garra y velocidad, Alan Medina portará los colores azul y oro.



¡Bienvenido, Alan! 👊🏽#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/FmEFLGsoWw — PUMAS (@PumasMX) August 20, 2025

La escuadra felina regresará a su casa el próximo domingo para recibir al Puebla, en busca de mejorar su décimo tercer puesto con cinco puntos en el mismo número de encuentros disputados, en busca de mejorar sus números y poder pelear por el título que se les ha negado en los últimos trece años.

Seguir leyendo:

– Para el exmundialista Luis Flores, se sataniza mucho a Pumas por la llegada de JJ Macías

– Aseguran que la arrogancia de José Juan Macías le ha impedido triunfar en su carrera

– Los Pumas le darían oportunidad a JJ Macias de revivir su carrera





