Para el exmundialista Luis Flores, se sataniza mucho a Pumas por la llegada de JJ Macias

Al teléfono Luis Flores, exgoleador de los Pumas de la UNAM y junto con Hugo Sánchez y Luis García, los tres máximos exponentes ofensivos en la historia de los felinos para asegurar a La Opinión, que el menos culpable de la llegada de José Juan Macias al equipo del Pedregal son los universitarios.

Su punto de vista tuvo como fundamento de que el propio modelo de negocio del fútbol de México ha hecho que los clubes prioricen la contratación de jugadores ya hechos tanto extranjeros como mexicanos, que esforzarse en desarrollarlos como en antaño puso el ejemplo el cuadro de Pumas.

“No creo que sea un mal solo de Pumas, sino es algo que sucede en otros clubes importantes que también tuvieron su generación y su etapa importante de producción de jugadores jóvenes, pero insisto, el mal no es exclusivo de Pumas”.

“Si trajeron o traerán a Macias, es porque en Pumas no hay otra cosa, no pueden traer a un buen centro delantero mexicano o no pueden producir a un mejor jugador que Macias, ¡por amor de Dios!, porque Macias hace 10 o 12 años fue lo más atractivo que había en el mercado mexicano y lo recuerdo bien en el León con Nacho Ambriz, pues fue cuando mejor anduvo y después no sé qué pasó con él, se perdió como muchos otros jugadores mexicanos”.

Si bien es cierto que Luis Flores, uno de los ejemplos claros de éxito de la cantera de Pumas junto con Hugo Sánchez y Luis García, al tener un proceso exitoso Sporting de Gijón y Valencia en España y después en el Cruz Azul, Atlas y Chivas, no fue tan severo en sus juicios contra el equipo que lo vio nacer como futbolista profesional, si cuestionó las razones que obligaron a los Pumas a echar mano de este tipo de jugadores cuya mejor época parece haber quedado atrás.

“No entiendo, pues con Macias no ha pasado nada en diez años y llega a Pumas a cubrir un lugar, porque el equipo no tiene otra, pero no es culpa de Macias y tampoco de los universitarios, porque como llegó Macias, pudo llegar un jugador de cualquier parte del mundo, simplemente porque es un tema de estructura, en donde en el fútbol de México predomina lo económico sobre lo deportivo“, destacó.

Las canteras han pasado a segundo plano

Luis Flores también dijo que la raíz del problema de echar mano de jugadores que no aprovecharon su oportunidad como José Juan Macias es que las canteras pasaron a segundo plano y se ha priorizado el negocio desde las propias estructuras de la Federación Mexicana de Fútbol.

“Lo que pasa ahora es parte del negocio actual, así como en su momento fue un negocio importante para Pumas formar jugadores, darle oportunidad a los elementos de su cantera, tanto en su propio equipo, como en todos los equipos de la Liga MX, pues hubo en dos o tres años en que cada uno de los equipos de toda la liga tenían jugadores surgidos de la cantera de Pumas en sus filas”.

“Por eso ahora no creo que sea culpa exclusiva de Pumas, sino de la propia forma de manejar el fútbol en donde primero hay más extranjeros que mexicanos y segundo más jugadores ya formados que nuevos valores y eso se refleja e impacta en la selección de México, por lo cual mientras no se cambie la idea de negocio, pues seguirán pasando casos como los de Macias en los Pumas”, finalizó

