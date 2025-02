Hugo Sánchez aseguró que Pep Guardiola descendería a los Pumas de la UNAM

El legendario Pentapichichi del fútbol español y extécnico campeón con los Pumas de la UNAM hace dos décadas, Hugo Sánchez ironizó y al mismo tiempo lanzó fuerte crítica para el entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, al señalar que si dirigiera a los Pumas los descendería.

El comentario del actual analista de la cadena ESPN se dio bajo el contexto del mal momento que atraviesa Guardiola en el cuadro británico y al mismo tiempo trató de englobar la crisis de los Pumas de la UNAM y si Guardiola sería la solución del problema que dejó el argentino Gustavo Lema.

Inclusive Hugo fue más allá y rechazó tajantemente la idea de que Guardiola podría regresarle esa mística a Pumas y hacerlos caminar en el torneo Clausura 2025 con la finalidad de pelear por un título que no aparece en las vitrinas felinas desde hace 14 años.

La discusión la inició en el progama Fútbol Picante, el comentarista Javier Alarcón, quien dijo que ni siquiera con Guardiola, los Pumas serían competitivos, sobre todo porque el problema no está en el cuerpo técnico, sino en la plantilla de jugadores.

“Estamos de acuerdo que ni Guardiola, con este plantel, puede aspirar al campeonato. ¿Cuánto más lo podría potenciar?”, comentó Alarcón durante la emisión.

Hugo Sánchez no tardó en responder como el buen delantero que fue a nivel internacional con un lapidario mensaje contra el actual estratega de los Citizens: “Déjalo en el City, que está muy bien, está en picada. Es más, si viene Guardiola nos mete a segunda división y ojo que no hay descenso”, declaró el exdelantero con tono irónico.

Obviamente la opción de que Guardiola pudiera dirigir en México no es ni remotamente posible, pero Hugo quiso ponerle sabor a la polémica en torno al cuadro felino, pero de paso dejarle un recuerdito a Guardiola que se hizo viral en las redes sociales.

Por lo pronto Pumas ocupa el doceavo lugar de la tabla después de sumar tres derrotas consecutivas contra Pachuca 2-1, América 2-0 y Xolos 4-2, que le costaron el trabajo al técnico Gustavo Lema, para que le dirigencia de la escuadra felina se diera a la tarea de buscar un relevo.

Hasta el momento se habla de que Jaime Lozan y Efraín Álvarez podrían hacerse cargo de la dirección técnica, pero hasta el momento la directiva de los Pumas no ha tomado una decisión y el equipo será dirigido por Raúl Alpizar.

Mientras que Joseph Guardiola registra su campaña más difícil con el Manchester City después de nueve años de gestión y con un tetracampeonato de la Premier League, actualmente está a 20 puntos de distancia del líder Liverpool y en donde la crisis del cuadro azul se dio después de la eliminación en la UEFA Champions League a manos del Real Madrid.

Hugo rechazó dirigir a Pumas

Por otra parte, Hugo Sánchez se descartó para dirigir a Pumas al considerar que las condiciones para tomar el timón de los felinos no son las adecuadas y expuso su punto de vista al respecto: ““No, no estoy listo. Estoy listo para una aventura más importante como un Mundial, la Selección Mexicana, pero para un equipo mexicano ahora mismo no. No es que le diga no (a Pumas). Yo soy puma de corazón y puedo colaborar, construir, y apoyar a Pumas toda mi vida porque yo soy de ahí, entonces ser técnico ahora mismo no es conveniente”, concluyó

