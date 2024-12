Hugo Sánchez hace menos el tricampeonato del América

No obstante su pasado americanista, la leyenda viviente del fútbol de México, Hugo Sánchez no pudo negar la cruz de su parroquia al señalar que el tricampeonato de las Águilas no lo hace el mejor equipo de la Liga MX, sino los Pumas de la UNAM que lo vieron nacer hacia la gran historia que tuvo en el balompié internacional.

Hugo en su participación en el programa Fútbol Picante, puso el dedo en la llaga con sus declaraciones respecto a la tercera coronación consecutiva de las Águilas en la historia de los torneos cortos para imponer una nueva marca en el balompié azteca.

“América es el más ganador, pero no el más grande. Para mí, el más grande es Pumas”, mencionó sin temor a equivocarse y después agregó un hecho histórico que tiene la escuadra felina en su historia contra el Real Madrid: “Les recuerdo que el único equipo que le ganó al Real Madrid es Pumas”.

Obviamente, Hugo Sánchez no dudo en aplaudir la labor que hizo el cuadro de Coapa, sobre todo porque en un principio parecía que no iban a lograr nada por un torneo regular lleno de claros y oscuros que reveló supuestamente problemas internos, pero que al final fue el soporte para impulsar un regreso americanista a grandes niveles en la liguilla.

“Le puedo mandar una felicitación a Jardine, que hizo un trabajo extraordinario, no solamente en este torneo, que fue más difícil, más complicado. Pero, terminaron jugando muy bien, vinieron de menos a más, es un mérito tremendo”, dijo.

Pumas con 13 años de sequía de títulos

No obstante los comentarios de Hugo Sánchez, la frialdad de los números demuestra que América supera por nueve campeonatos a los Pumas de la UNAM que suman siete campeonatos del fútbol de México y que desde el torneo Clausura 2011 no saben lo que es alzar la copa de campeones.

En esa ocasión vencieron a los Monarcas Morelia con Guillermo Vázquez Jr. en el timón no logran coronarse y en donde Hugo Sánchez fue importante con dos títulos en los torneos Clausura y Apertura 2004, doblegando en penales a Chivas y posteriormente a los Rayados de Monterrey.

❌ ¡América NO es el más grande de México! ❌



😳 Las palabras de Hugo Sánchez luego del Tricampeonato de las Águilas pic.twitter.com/93gHxGWVWf — Futbol Picante (@futpicante) December 16, 2024

Cabe señalar que Pumas fue campeón con Pumas tanto como jugador como técnico, siendo esta organización fundamental en su desarrollo para jugar en el fútbol de Europa, donde tuvo su máximo esplendor con el Real Madrid, donde conquistó cuatro títulos de goleo y uno en el Atlético de Madrid.

