Hugo Sánchez arremete contra los directivos del fútbol mexicano 

El fútbol mexicano no está atravesando su mejor momento. A nivel clubes y selecciones están teniendo dificultades para dominar el fútbol de la región. Hugo Sánchez considera que esto se debe a los malos manejos de los dirigentes del balompié azteca.

Una de las primeras críticas de Hugo Sánchez está relacionada con la cantidad de extranjeros en el fútbol mexicano. Esto ha hecho que los futbolistas aztecas pierdan brillo en su torneo y que la selección mexicana tenga que naturalizar jugadores para nutrirse.

“Estamos en un momento difícil, son malas decisiones que han tomado los dirigentes, no todos son malos, hay unos buenos, pero tristemente estamos así con esas malas decisiones de no llevar la liga y la selección en cuanto a la cantidad de extranjeros y hay muchísimas dudas”, dijo Hugo Sánchez en unas declaraciones recopiladas por Multimedios Deportes.

@multimediosdeportes ‘No hay gente de futbol en la toma de decisiones’. Hugo Sánchez habla del mal momento de la Selección Mexicana y la toma de decisiones dentro de la Federación Mexicana de Futbol. ⚽️ #SeleccionMexicana ♬ sonido original – Multimedios Deportes

En este sentido, Hugo Sánchez considera que se debe corregir este factor y darle más oportunidad a los jugadores mexicanos. Del mismo modo, el “Pentapichichi” considera que en la dirigencia también debe haber exfutbolistas que tengan una noción completa de la disciplina. Visiones y enfoques que podrían pasar por alto los empresarios.

“Debería haber una corrección absoluta porque no están gente del deporte y el fútbol en la toma de decisiones, está otra gente que no es del fútbol, no quiero menospreciar a Ivar Sisniega pero no fue ni futbolista ni entrenador… políticos que estén tomando decisiones, no es conveniente, es una Asociación civil y pueden hacer lo que se les ‘inche’ la gana”, agregó.

Por otra parte, el exgoleador del Real Madrid recordó el buen estatus que tenía México en Conmebol y Concacaf. Hugo Sánchez recuerda que El Tri tenía el nivel para competir entre los mejores del fútbol sudamericano. El “Pentapichichi” cree que a México no le alcanza para hacer buenos papeles en la actualidad.

“Sé que se puede, pero si es por méritos, el fútbol mexicano ha descendido mucho, recuerdo que cuando estaba de director técnico llegamos a estar en la Copa América en tercer lugar, era lógico que la final la jugaran Brasil y Argentina pero por el tercer lugar jugamos contra Uruguay y le ganamos… ese lugar es el que le corresponde a México y ahora no estamos ni en los primeros diez”, agregó.

Ascenso y descenso. El repechaje, hoy llamado play in… burocracia, confort, mediocridad. — Ricardo Romero Plata (@Ricardo71402264) November 20, 2024

Hugo Sánchez se siente solo

Finalmente, el “Pentapichichi” no ocultó su decepción de que pocas personas se hayan sumado al llamado para generar cambios dentro del fútbol mexicano. Hugo Sánchez también insinuó que las sugerencias son pasadas por alto y que la actual dirigencia continúa con su rumbo bajo su propio criterio.

“Es triste que unos nos encargamos de hacer una imagen positiva para el deporte mexicano y el país, de hacer buenas cosas, actitudes, comportamientos y luego otros se encargan para hundir el prestigio de los mexicanos. Se siente una impotencia tremenda. No tuve el respaldo que un mexicano esperaría. Estamos en momentos difíciles”, concluyó.

