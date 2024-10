Hugo Sánchez propone un curioso cambio en la Liga MX

En el fútbol mexicano, y en el balompié mundial, cada vez hay más partidos en la temporada. Este es un factor que afecta directamente a los jugadores porque padecen frecuentes lesiones musculares. Hugo Sánchez propone incrementar el número de cambios durante los partidos.

El exjugador del Real Madrid compartió esta idea en una emisión de ESPN. El “Pentapichichi” cree que tener hasta diez cambios en un partido podría ser una buena medida para contrarrestar los problemas físicos de los futbolistas.

Sin embargo, esta propuesta sería limitada al número de extranjeros dentro del campo. Hugo Sánchez cree que lo ideal es que siempre se mantengan seis futbolistas mexicanos dentro del campo de juego.

“La solución es tener 10 cambios en cada partido, hay intensidad, se evitan menos lesiones y no interrumpes el juego, de esa manera hay más jugadores, pero tienes que tener seis mexicanos y cinco extranjeros en la cancha y así vamos a mejorar”, dijo Hugo Sánchez.

El legendario futbolista mexicano aseguró que mantendría una conversación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para manifestarle su propuesta. Sin embargo, la idea del “Pentapichichi” fue cuestionada por Ricardo Ferretti.

“El tener 10 cambios es una pachanga, mejor solo consigue que bajen los extranjeros en el fútbol mexicano”, replicó Ricardo Ferretti.

Una queja mundial

Los cambios de los formatos de los torneos internacionales y el incremento de la cantidad de partidos no ha sido del agrado de algunas estrellas del fútbol.

El español Rodri fue uno de los futbolistas que alzó la voz contra el incremento de partidos en la temporada. El jugador del Manchester City ha sido uno de los más contundentes al criticar estos cambios en el fútbol.

“Creo que si le preguntas a cualquier futbolista, te dirá lo mismo. No es solo la opinión de Rodri. Creo que es una opinión de los jugadores y, si sigue esto así, llegará un momento en el que no haya otra opción. No sé lo que va a pasar, pero sí que es algo que nos preocupa porque somos nosotros los que lo sufrimos“, dijo el jugador del Manchester City.

