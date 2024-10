¿Cómo quedó la UEFA Champions League?

La tercera jornada de la UEFA Champions League dejó algunos resultados interesantes. El Real Madrid vuelve al ataque después de su épica remontada ante el Dortmund. El Barcelona también se mete en la pelea y el Aston Villa es el sorpresivo líder.

La tabla de posiciones comienza a tomar forma. Entre los resultados más importantes está la derrota del la Juventus de Turín 0-1 a manos del Stuttgart, sin dejar de mencionar el resbalón del París Saint-Germain contra el PSV Eindhoven en un duelo que finalizó 1-1.

Por otra parte, los equipos españoles dieron espectáculo. El Girona logró una cómoda victoria 2-0 contra el Slovan Bratislava; el FC Barcelona goleó 4-1 al Bayern Múnich y el Real Madrid logró otra de sus épicas remontadas ante el Borussia Dortmund 4-2. El que no corrió con la misma fortuna fue el Atlético de Madrid, equipo que perdió 1-3 ante el Lille.

A pesar de haber ganado, el AC Milán se encuentra en los puestos de eliminación directa. El conjunto italiano ocupa la posición número 25 con solo 3 unidades en esta fase.

Finalmente, hay que destacar a los grandes líderes de la clasificación. El Aston Villa mira a todos los clubes desde arriba con 9 puntos de 9 posibles y 6 goles a favor sin recibir ninguno en contra. El Liverpool tiene la misma cantidad de puntos, pero con un tanto menos en el diferencial.

Hasta ahora, los clubes que conseguirían su pase directo a los octavos de final de la UEFA Champions League serían el Aston Villa, Liverpool, Manchester City, Mónaco, Stade Brestois, Leverkusen, Inter de Milán y el Sporting Lisboa.

Cómo marcha las posiciones en la Champions

🏆🌍 LA TABLA DE LA CHAMPIONS LEAGUE. pic.twitter.com/UEa22BRlcG — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 23, 2024

Próxima jornada de la Champions

La UEFA Champions League hará una pausa. Este torneo volverá a la actividad el martes 7 y el miércoles 8 de noviembre con los siguientes partidos:

Martes:

Shakhtar Donetsk vs. Barcelona

Borussia Dortmund vs. Newcastle

Milan vs. PSG

Atlético de Madrid vs. Celtic

Lazio vs. Feyenoord

Manchester City vs. Young Boys

Porto vs. Royal Antwerp

Estrella Roja de Belgrado vs. Leipzig

Miércoles:

Real Sociedad vs. Benfica

Napoli vs. Unión Berlín

Arsenal vs. Sevilla

Bayern Múnich vs. Galatasaray

Braga vs. Real Madrid

Salzburg vs. Inter de Milán

Copenhague vs. Manchester United

PSV vs. Lens

