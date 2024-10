Se cocina el regreso de Paul Pogba después de su suspensión

Paul Pogba era una de las grandes estrellas del fútbol mundial. El mediocampista francés se consagró en la Copa del Mundo de Rusia 2018, pero su carrera dio un giro trascendental por su dopaje positivo en 2024. Pogba tiene más de un año sin jugar, pero prepara su regreso.

En agosto de 2023, después de un partido entre la Juventus y el Udinese, Paul Pogba dio positivo por la hormona Dhea. Esto se convirtió en un gran escándalo en el fútbol italiano con consecuencias severas.

“Hoy he sido informado de la decisión del Tribunale Nazionale Antidoping y creo que el veredicto es incorrecto. Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional“, escribió Pogba en sus redes sociales tras el anuncio.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo inicialmente impuso una sanción de cuatro años. Sin embargo, este castigo se redujo a un año y seis meses. En este sentido, en marzo de 2025, Paul Pogba estará listo para volver a las canchas con 32 años.

“Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado el respeto ni he engañado a mis compañeros atletas y seguidores de ninguno de los equipos con los que he jugado, a favor o en contra“, agregó Pogba en su comunicado tras la sentencia.

Paul Pogba seguirá en la Juventus

El veterano mediocampista de la selección de Francia hace todo para poder tener una nueva oportunidad dentro del fútbol. Paul Pogba tiene un contrato vigente con la Juventus de Turín hasta junio de 2026. Sin embargo, el jugador habría reducido sus ingresos salariales para poder permanecer en el equipo.

“Sin duda. Será un nuevo Pogba. Eso es definitivamente seguro. Y en el sentido positivo, como dije, con más hambre, con más determinación. Me siento como un niño que sólo quiere volver a ser profesional, que nunca firmó como profesional”, dijo Pogba con relación a su regreso a las canchas.

En marzo de 2025 es la fecha en que Paul Pogba tendrá la oportunidad de volver a jugar con la Juventus de Turín. Para esta fecha, el mediocampista francés ya tendrá 32 años, pero tendrá una chance privilegiada para limpiar su imagen en un segundo aire en la Serie A.

