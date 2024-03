Paul Pogba podría jugar en la Kings League

El mediocampista francés Paul Pogba fue sancionado por el Tribunal Antidopaje de Italia. El jugador de la Juventus de Turín habría dado positivo por la hormona Dhea en un partido por la primera jornada de la Serie A. Pogba no podrá jugar por los próximos cuatro años, pero en la América Kings League le ofrecen una alternativa.

El caso positivo de Paul Pogba se remonta al 20 de agosto de 2023. En aquella fecha, la Juventus de Turín venció 3-0 al Udinese por la primera jornada del fútbol italiano. De hecho, durante aquel compromiso, el mediocampista francés no vio acción.

“Hoy he sido informado de la decisión del Tribunale Nazionale Antidoping y creo que el veredicto es incorrecto. Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional”, escribió Paul Pogba a través de sus redes sociales.

La América Kings League buscaría tener a Paul Pogba

Ante esta medida impuesta por el Tribunal Antidopaje de Italia, Paul Pogba tendría una alternativa. La Américas Kings League ya lleva un par de jornadas desarrollándose. Este torneo es un campeonato de fútbol siete cuyo formato original inició con la versión de España comandada por el exfutbolista Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos.

En su versión en América, Paul Pogba podrá participar. Esta posibilidad surgió a partir del interés del emblemático Club de Cuervos, comandado por la mexicana Mercedes Roa.

De hecho, este club es dirigido por el entrenador mexicano Jacques Passy. Este estratega ha dirigido a clubes profesionales como Dorados de Sinaloa, Lorca Deportiva e incluso la selección de República Dominicana. Passy reconoció su interés de contar con el mediocampista francés.

“Paul Pogba es de los mejores medio centros / box 2 box / contenciones de la historia. Una sanción de 4 años a los 30 es el fin virtual de su carrera. Mas allá de juzgar la decisión legal de su sanción….Llámenme ILUSO, pero….y si jugara en @ClubDeCuervos en el próximo split de la @kingsleague_am ?”, se cuestionó a través de las redes sociales.

Paul Pogba es de los mejores medio centros / box 2 box / contenciones de la historia. Una sanción de 4 años a los 30 es el fin virtual de su carrera. Mas allá de juzgar la decisión legal de su sanción….

Llámenme ILUSO, pero….y si jugara en @ClubDeCuervos en el próximo split… — Jacques Passy (@coachpassy) February 29, 2024

En la primera jornada, el Club de Cuervos igualó 1-1 con los galácticos del Caribe en el tiempo reglamentario. En la tanda de penales, el conjunto de Mercedes Roa cayó 3-2. Para la segunda jornada, el Club de los Cuervos consiguió su primer triunfo en esta edición del campeonato. Los dirigidos por Jacques Passy vencieron 4-3 a Atlético Parceros FC.

En este sentido, el Club de Cuervos marcha en la cuarta posición de la clasificación general. El próximo duelo del club será ante Olimpo United, conjunto de Javier “Chicharito” Hernández.

Sigue leyendo:

· La Kings League quiere adueñarse de los mejores estadios de México

· Miguel Layún cree que el fútbol está perdiendo atractivo entre los aficionados

· Ricardo La Volpe volverá a los banquillos después de cuatro años

· Históricos de la Liga MX nutren a un equipo de la Américas Kings League