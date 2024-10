Thomas Tuchel es el nuevo director técnico de la selección nacional de Inglaterra

Thomas Tuchel fue el hombre elegido para sustituir el cargo que hasta hace poco sostenía el entrenador interino Lee Carsley, quien había tomado el testigo de Gareth Southgate en la selección nacional de Inglaterra y el nuevo entrenador ya fue presentado en una conferencia de prensa y expresó su emoción, motivación y enfoque de cara a los retos que están por venir tanto para su persona y los jugadores:

Orgullo, emoción y compromiso

“Estoy muy orgulloso de haber recibido el honor de liderar a la selección de Inglaterra. Hace tiempo que siento una conexión personal con el fútbol de este país, ya que me ha brindado algunos momentos increíbles. Tener la oportunidad de representar a Inglaterra es un gran privilegio. La oportunidad de trabajar con este grupo talentoso de jugadores es muy emocionante”, fueron parte de las palabras expresadas por el ex entrenador de Mainz, Borussia Dortmund, PSG, Chelsea y Bayern de Múnich.

El entrenador alemán, sin embargo, no estará liderando de manera inmediata al equipo británico, sino por el contrario, será el director de orquesta a partir del próximo 1ero de enero del 2025. Es por ello que Lee Carsley quien volverá a dirigir a la selección Sub 21, estará dirigiendo al combinado nacional de mayores para los partidos contra la República de Irlanda y Grecia en el mes de noviembre.

“Estamos encantados de contratar a Tuchel”

La Federación inglesa celebró con mucha alegría el poder haber firmado a Thomas Tuchel, quien también sonó en su momento como un posible cambio para Erik Ten Hag del Manchester United de la Premier League de Inglaterra: “Estamos encantados de haber contratado a Thomas Tuchel, uno de los mejores entrenadores del mundo. Antes de la Eurocopa teníamos un plan de contingencia y describimos exactamente las cualidades que buscábamos. Desde que Southgate dimitió, nos hemos reunido con varios entrenadores y los hemos evaluado en función de esos criterios”, sostuvo Mark Bullingham, director ejecutivo de la FA. “Thomas fue muy impresionante y se destacó por su vasta experiencia y su empuje”.

Anthony Barry será su mano derecha

En el ‘staff’ de Thomas Tuchel estará un hombre bastante importante: Anthony Barry, con el que ya trabajó en Chelsea y Bayern de Múnich, quien pone punto y final a su rol de ayudante de Roberto Martínez en el combinado nacional de Portugal para volver a ser su ‘mano derecha’. “Trabajando en estrecha colaboración con Anthony como mi entrenador asistente, haremos todo lo posible para que Inglaterra triunfe y los hinchas se sientan orgullosos”, aseguró Thomas Tuchel.

“Queríamos contratar un equipo técnico que nos diera las mejores posibilidades de ganar un torneo importante y Anthony es un gran talento inglés”, subrayó Bullingham.

Barry agradeció la oportunidad por parte de Tuchel y de la Federación de Inglaterra para afrontar este nuevo proyecto: “Para cualquier inglés representar a su selección es la cima. No dudé cuando Thomas me pidió que me uniera a él nuevamente”.

10 campeonatos en su palmarés

A sus 51 años, Thomas Tuchel puede presumir de ser uno de los técnicos más laureados en los últimos tiempos. Fue el hombre encargado de los banquillos del Mainz (2009-14), Borussia Dortmund (2015-17), Paris Saint-Germain (2018-20), Chelsea (2021-22) y Bayern de Múnich (2023-24).

En total, 10 títulos le avalan. Consiguió ganar la Copa con el ‘BVB’, además de dos Ligas, una Copa, una Copa de la Liga y dos Supercopas con el París Saint Germain, pudo alzar una Bundesliga con el Bayern y levantó la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con el Chelsea.

