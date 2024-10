La Volpe vuelve a aclarar una polémica ausencia en la selección de México

Frente a la versión que circula en algunos medios de comunicación de que Ricardo La Volpe había reconocido que Cuauhtémoc Blanco fue el jugador que le hizo falta a la selección de México en el Mundial de Alemania 2006, La Opinión consultó con el extécnico del Tricolor en donde aclaró que su postura es muy diferente.

El punto de vista en primera instancia de La Volpe fue publicado en el libro “Nuestro Cuauh”, en donde expuso que de haber sabido que el naturalizado mexicano Guillermo Franco no iba a llegar en plenitud de forma, quizá habría pensado en Cuauhtémoc Blanco.

Al respecto Ricardo Antonio destacó que: “No pasó por arrepentirme o no. Nos faltó el gol y, después, en octavos, Argentina nos hace ese gol de 30 metros increíble”, explicó el técnico argentino, pero en ningún momento aseguró que Blanco estaba en sus planes de ocupar un sitio en la lista final.

La Volpe y la eterna polémica con el tema de Cuauhtémoc Blanco. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

Obviamente está polémica, ha generado un sinfín de discusiones y charlas en los últimos 18 años debido al momento futbolístico que atravesaba el exdelantero del América y que un año antes había conquistado el torneo de Liga en el campeonato Clausura 2005, ya que la mayoría de los aficionados mexicanos consideran que el “Cuau” fue la pieza que faltó para poder avanzar a un sitio preponderante en la justa mundialista de ese año.

El extécnico argentino y ahora analista de la cadena TUDN le expuso a esta casa editorial que: “No para nada y lo aclaro, mi jugador era el Guille Franco, pero no se recuperó y no jugó. Yo dije que si hubiera sabido eso que no pudo jugar el Guille, ahí pudo haber entrado Blanco”.

Remontándonos al momento de la lista que dio a conocer para el Mundial en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, La Volpe golpeó el avispero de la polémica y hasta la fecha esa controversia sigue vigente de cuanto habría ayudado la convocatoria de Cuauhtémoc Blanco.

La ausencia de Blanco dio pauta para señalar que el exestratega del Tricolor habría preferido a Rafael García por la relación familiar que les une, pero la realidad es que ambos jugadores no ocupaban la misma posición en el campo y la única variante habría sido por el sitio que ocupó Franco que llegó al Mundial del 2006 arrastrando una lesión provocada en el Villarreal de España.

Inclusive la ausencia de Blanco ha dado pauta a aumentar las diferencias entre ambos que iniciaron en la estancia del técnico en las Águilas del América en la temporada 1996, donde solo pudo dirigir cinco partidos cuando fue despedido después de una derrota con las Chivas 5-0.

Cuauhtémoc Blanco y la pregunta del millón de dólares sobre si hubiera marcado diferencia en el Mundial de Alemania 2006. Crédito: Marcelo Hernandez | AP

A partir de ese momento se generó una disputa pública en donde Blanco llegó a encarar a La Volpe cuando este dirigió al Atlas con festejos a manera de burla que fueron acumulando de detalles hasta el 2006 y en donde al final este último decidió no llevarlo al Mundial.

Bajo ese panorama esta controversia seguirá vigente por mucho tiempo más, no obstante que no hace mucho en la inducción al Salón de la Fama del Fútbol Mexicano, ambos bajaron la intensidad de su controversia.

