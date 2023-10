Cuauhtémoc Blanco respondió a la disculpa de Ricardo La Volpe por dejarlo fuera del Mundial 2006

Han pasado casi 20 años y todavía hay quiénes se preguntan por qué Ricardo La Volpe no incluyó a Cuauhtémoc Blanco en la convocatoria de la Selección de México que fue para el Mundial Alemania 2006 y este martes el propio ex jugador volvió a referirse a la polémica con el entrenador argentino por dejarlo fuera de la Copa del Mundo.

Fue durante la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama del Fútbol del que ahora ambos son miembros en la que el ex capitán de la selección mexicana se refirió a las disculpas que en su momento ofreció el estratega argentino por su decisión de no incluirlo en la lista de jugadores que disputaron el torneo en el que alcanzaron los cuartos de final.

“Ya lo dije en otras oportunidades, si lo veo lo saludo. Sí me molestó que no me haya llevado al Mundial, porque en lugar de llevar a su yerno me ha podido llevar a mí. Hoy no tengo ningún problema”, comentó el ahora Gobernador de Morelos, quien reconoció que en el momento sí le afectó la polémica decisión del estratega argentino.

Ricardo La Volpe junto a Jared Borgetti, uno de los delantero que llevó a la Copa del Mundo 2006. (OMAR TORRES/AFP via Getty Images)

“Si me dolió mucho, pero no tengo problema en saludarlo, no soy rencoroso. Ya lo saludé una vez que me lo encontré”, apuntó Cuauhtémoc Blanco quien luego de haberse retirado del fútbol en el 2016 vistiendo la camiseta del América, es considerado como uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol mexicano.

Para el ex atacante azteca su ausencia en la Copa del Mundo 2006 fue un duro golpe especialmente porque se dio en un momento particularmente destacado a nivel individual que estaba viviendo en su carrera, lo que generó mayor polémica.

“Que no te lleven a un Mundial casi que estando en tu mejor momento claro que duele. Eso hubiera hecho al principio de pedirme perdón, ahora tuviera cuatro mundiales”, recordó el jugador que participó en las ediciones de Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Cuauhtémoc Blanco es considerado como uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia. (Bob Levey/Getty Images)

“No nos vamos a agarrar a trancazos, no es bueno, no es saludable. Hay que ayudarnos, apoyarnos”, enfatizó el mexicano, quien finalmente terminó aceptando las disculpas que en los últimos años ha ofrecido Ricardo La Volpe.

¿Qué dijo La Volpe?

El director técnico argentino Ricardo La Volpe aseguró que pudo haberse equivocado en su decisión de no llevar a Cuauhtémoc Blanco al Mundial de Alemania 2006, aunque reiteró que si tuviese ante la misma situación repetiría su elección.

“Es un gran jugador, un líder que hoy está entre los más grandes. Se lo merece, pero siempre dije que me pude haber equivocado, capaz que mi equivocación estuvo en que los sistemas está n por encima de los jugadores. Para mí no entraba en mi sistema de juego”, sentenció La Volpe.

“Si me equivoqué pido perdón, pero yo me fui por mi sistema. Si lo entienden, que bueno, pero si no es problema de ustedes. Jamás en la vida soy rencoroso. Si él no me saluda tendrá su derecho”, agregó el experimentado estratega.

