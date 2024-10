Presidente del América reconoce el mal tiempo que viven las Águilas

Emilio Azcárraga, presidente de las Águilas del América tomó la palabra, alzó la voz y reconoció que el club está atravesando tiempos complicados y ha quedado a deber a su afición en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, en donde actualmente se encuentran posicionados en la casilla número 10 en el campeonato.

Compromiso y rectificación

En medio del aniversario del programa ‘Gol por México’, el propietario de las Águilas del América invitó al club a buscar anotar más goles, a tener un mejor rendimiento para conseguir acceder a puestos de liguilla y continuar colaborando con la campaña de donación: “Santiago Baños, está aquí presente, presidente de la América, Henry, Sebastián, Richard. Hemos quedado a deber en esta temporada, la verdad, después del bicampeonato y ya los jugadores saben dónde voy”.

“Y la verdad creo que no nada más por el americanismo, no nada más por un campeonato, sino que para llegar a ser el número uno, para llegar a ese campeonato, se requieren meter goles y que no te metan goles. Y quiero comprometer aquí a los jugadores, a la presidencia, el cuerpo técnico, que necesitamos varios goles o más goles de los que hemos anotado y menos goles que nos anoten para llegar a la estancia de la Liguilla”, expresó el presidente del legendario club mexicano, Emilio Azcárraga.

Además, Azcárraga no titubeó para señalar que las anotaciones que consiga el América en lo que resta del campeonato de la Liga MX, estarán contando el doble para el programa ‘Gol por México’. También reconoció que estarán buscando una donación extra cada vez que Luis Ángel Malagón impida una anotación.

Continúa el Campeonato Apertura

El América estará recibiendo al Santos Laguna como parte de la jornada número 12 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, con algunas bajas por temas físicos, haciendo mucho más grande e importante el reto de conseguir sumar puntos en dicho encuentro.

La Águilas se encuentran en la décima posición del torneo con un total de 14 puntos en su haber.

