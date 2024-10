Gago es acusado de irse sin pagar la renta y dañar casa; su esposa se defiende

Una vez que la dueña de la casa donde habitó el técnico argentino Fernando Gago con su familia realizó un reclamo a la opinión pública que se hizo viral contra el exestratega sudamericano por haber dejado en condiciones deplorables el inmueble e irse sin pagar la renta, la respuesta del entorno del director técnico de Boca Juniors no se ha hecho esperar.

En efecto, la esposa del técnico sudamericano que rompió su relación contractual con las Chivas del Guadalajara, Verónica Laffitte respondió a través de una entrevista en el programa de Argentina “Mitre Live”, donde rechazó sus acusaciones y anunció la acción de reclamos legales

En dicha emisión el conductor, Juan Etchegoyen estableció que: “La mujer que le alquiló la casa a Gago en México ha filtrado una situación, una puesta en escena, que la verdad no tiene ningún sentido y acabo de hablar con la mujer de Fernando, Verónica, que después de todo lo que ha salido en portales de México y Argentina, tomó la decisión de hablar”, expuso el entrevistador.

“Yo no puedo creer que llegamos al punto de tener que salir a aclarar lo que dice una señora sobre los inquilinos que tuvo en su casa durante algún tiempo, lo único que voy a decir es lo que me dice Verónica, ella me pide que lea su palabra y la palabra incluso de su familia, de Fernando”.

En su relato el conducto del programa también dijo que Laffitte negó que haya dejado en pésimas condiciones la casa en la que vivieron en México, además de qué asevero que ya iniciaron acciones legales contra la persona que le rentó la casa.

“Ella decide salir a desmentir todo este disparate y lo hace de la siguiente manera. Me dice ´Esta señora (dueña de la casa en México) salió a decir algo que es mentira y ya le iniciamos con Fernando acciones legales´ eso es lo que me dice Verónica. No solamente afirma que todo esto es mentira, sino que redobla la apuesta y asegura que ya le iniciaron acciones legales”, terminó diciendo el titular del programa en Argentina.

¿Cuáles son las acusaciones contra Gago?

De acuerdo a varias publicaciones y fotografías que se hicieron virales de cómo quedó la casa que rentó el tiempo que dirigió a Chivas el técnico sudamericano, la historia ha generado una gran notoriedad debido a que en las imágenes se nota que cuidaron muy poco la propiedad.

De acuerdo con una publicación en redes sociales en la cuenta de la red social X de nombre “Libro Negro”, se pudo destacar un texto que dice lo siguiente: “Al recibirla, encontramos que estaba en condiciones de deplorables: los sillones, cubiertos de excremento de perro, el mármol de las mesas, tallado, el tapiz arruinado por la orina de sus perros, y los aires, acondicionados retirados , resaltó la presunta propietaria de la casa ubicada en el exclusivo fraccionamiento Puerta de las Lomas en la ciudad de Guadalajara.

#LOCAL 🔴| En Instagram una usuaria acusa que Fernando Gago Ex-Entrenador de @Chivas dejo muy cochina la casa donde vivió en Guadalajara y que además se llevó algunas cosas que no eran de él como el Aire Acondicionado.



¿Será real? 🤔🤔 pic.twitter.com/yeHlJafCmp — Libro Negro (@Libro_negro_) October 15, 2024

Inclusive se ha manejado extraoficialmente que Fernando Gago se fue sin pagar la renta de esta casa, aunque cabría tomar con escepticismo esta información, ya que muchas veces los jugadores acuerdan con el club el pago de la renta de su casa dentro de las condiciones contractuales.

Habrá que esperar que resulta de este culebrón o novela que se ha generado en torno a Fernando Gago y su familia, en donde siguen generándose comentarios negativos de su estancia en México.

