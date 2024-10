Ex jugador del América se postuló para dirigir al equipo tras salida de Fernando Gago

Luego de la abrupta salida del director técnico argentino Fernando Gago, las Chivas de Guadalajara se encuentran en la búsqueda de un técnico para que tome las riendas del equipo en tiempos que son complicados para la entidad de las Chivas.

Tocar la puerta no es entrar

Candidatos no le faltarán al equipo del rebaño, y uno de ellos es Raúl Gutiérrez, ex jugador de las Águilas del América y, además, campeón del mundo en la categoría Sub 17 en el año 2011, quien compartió su “hoja de vida” en su cuenta oficial de X (antes llamada Twitter) y citó a Luis García.

El Potro…

Recupera psicológicamente a los equipos.

Está al día en metodología.

Buena gestión.

Leal a las instituciones.

Mezcla bien juventud y experiencia.

Solo le ha faltado tiempo en los Clubes que ha estado.(2torneos cortos máximo)

Es Mexicano.

Que mas le digo @GarciaPosti — RAULGTZ.® (@Potropegaso21) October 11, 2024

El Potro sumó su nombre a la lista de posibles candidatos para tomar el banquillo de las Chivas de Guadalajara, luego de una pregunta que hizo el usuario ‘Warrior’ a través de sus redes sociales sobre quién debería ser el nuevo entrenador del equipo. Hay que recordar que, en su momento, Raúl Gutiérrez también postuló su nombre para ser el técnico de las Águilas del América cuando Santiago Solari, pero en aquel entonces fue Fernando Ortiz el hombre seleccionado.

“Cualquier entrenador quiere dirigir al América, uno conoce el ADN del equipo, cómo se mueve el vestidor y todo el entorno americanista, ya también tengo mi experiencia con más de 15 años como entrenador. Tengo pasajes muy buenos, más positivos que negativos y obvio que me siento con la capacidad para tener éxito con un reto de ese tamaño en el club más importante de México”, reveló en el 2022 para TV Azteca.

Como miembro de las Águilas del América fue compañero de jugadores de la talla y nivel como Cuauhtémoc Blanco, Luis García, François Omam-Biyik, Zague y Kalusha Bwalya, quienes conformaron parte de la plantilla que maravilló al balompié mexicano, quienes fueron dirigidos por el técnico Leo Beenhakker en la década de los 90.

Su etapa como entrenador

Una vez llegada su etapa como director técnico, su mayor éxito fue el campeonato mundial de la categoría sub 17 que consiguió en el 2011 dirigiendo a la Selección Mexicana, que en aquellos tiempos contaba con jugadores como Antonio Briseño, Julio Gómez y Jonathan Espericueta.

Sigue Leyenda:

“Chicharito” Hernández envió mensaje a sus rivales a través de redes sociales

Pochettino debutó con triunfo de Estados Unidos 2-0 vs. Panamá

México sigue en crisis al empatar 2-2 con el débil Valencia