Exdirectivo de las Chivas revela el problema de los futbolistas mexicanos

En el fútbol mexicano varios entrenadores y jugadores han criticado la mentalidad de los futbolistas aztecas. En esta ocasión fue José Luis Higuera, presidente del Atlético Morelia, el que se ha sumado a los cuestionamientos sobre este tema.

El exdirectivo de las Chivas de Guadalajara considera que el principal problema de los jugadores mexicanos está en la falta de ganas de superarse. La primera división del fútbol mexicano le da muchas comodidades a los jugadores y eso los hace mantenerse en su zona de confort.

“La generalidad de lo que yo he vivido, es huevón mental. Es un tema de autogestión, cuando digo huevón mental me refiero a que mentalmente tu puedes hacer todo lo que te digan, pero no tienes esa hambre de ser mejor“, fueron las declaraciones de Higuera recopiladas por Mediotiempo.

En este sentido, José Luis Higuera le aconseja a los futbolistas aprovechar al máximo la corta carrera que permite esta disciplina. El gran premio, y la exigencia de muchos jugadores de renombre de El Tri, es poder dar el salto al Viejo Continente.

“Están más preocupados de disfrutar que de lograr el mayor logro posible. Perdón la palabra porque es fuerte, es estúpido. Su carrera es tan corta que si te dedicas a ser lo mejor en lo que haces, vas a vivir mucho tiempo y joven de la gloria de ser el mejor a lo que te dedicas“, agregó.

Higuera ofrece la fórmula

El presidente de Atlético Morelia recordó su etapa en la dirigencia de las Chivas de Guadalajara. José Luis Higuera considera que en el plantel debe haber una mezcla de jugadores experimentados y con jerarquía que acompañen a los más jóvenes. Recordó su exitosa etapa con Matías Almeyda en el banquillo.

“Nosotros con Matías Almeyda impusimos jerarquía, fuimos incrustando jugadores de jerarquía y no extracto Chiva, y lo balanceamos con fuerzas básicas. Hoy es un gran proyecto con fuerzas básicas, mucha inmadurez en los jugadores”, explicó.

👊 Última sesión de trabajo previo al viaje a Houston 🔴⚪️ pic.twitter.com/OL116Y8DY5 — CHIVAS (@Chivas) October 11, 2024

Por otra parte, Higuera puso en duda la existencia de un líder de peso y jerarquía que le muestren el camino a los futbolistas más jóvenes. No está de más recordar que en el Rebaño Sagrado hay jugadores como Chicharito Hernández y Érick Gutiérrez.

“¿Tú crees que Gignac le va a permitir comportamientos a Córdova, Aquino, Nahuel, pen… como las que pasan en Chivas? ¿Crees que hay un líder en Chivas como Gignac o Nahuel?“, concluyó.

